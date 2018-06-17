Тренировка занятого человека: результат за 7 минут

Нет времени заниматься? Добро пожаловать в клуб. Никто не предупреждал о количестве времени, которое приходится тратить человеку, чтобы создать красивое тело. Поэтому многие просто забрасывают походы в фитнес-клубы: нет быстрого результата — падает мотивация — результат становится еще меньше и, в результате, дорогой абонемент превращается в кусок пластика. Но есть и другие способы держать себя в отличной форме. Что интересно, времени на них уходит гораздо меньше.

Одна из причин, по которой актеры и модели всегда выглядят хорошо и подтянуто на страницах журналов — особый тип тренировок. Динамика и статика должны присутствовать в каждом занятии. Такое резкое переключение нагрузок постоянно держит мышцы в тонусе и дает наиболее скорый и «долгоиграющий» результат. Этот короткий сет упражнений можно выполнить всего за 7 минут — 7 минут в день, которые изменят твое тело раз и навсегда.

Цепь

По сути, это несколько вариаций классических подтягиваний. Они и сами по себе — одно из главных упражнений в принципе, развивающих всю верхнюю часть тела. Итак, цепь делается в четыре подхода, из семи повторений каждый. Три подтягивания стандартным хватом, в конце четвертого задержитесь в верхней точке на 10 секунд. Оставшиеся три повторения — в стандартном темпе. Брусья

Главное в этом упражнении — следить за правильностью его выполнения. Руки и спина должны быть прямыми. Не резко, но быстро поднимайте согнутые колени к груди. Всего в подходе будет 12 повторений: на шестом замрите с поднятыми коленями на 40 секунд, затем продолжайте в обычном темпе. Сделайте 3 подхода. Приседания со статикой

Держите спину прямо, согните ноги в коленях, пока ваши бедра не окажутся параллельны полу. Пятки не отрываются от поверхности пола. 3 подхода, 7 повторений в каждом. На пятом повторе выполните приседание до середины, держите «стойку всадника» 30 секунд, затем продолжите упражнение. Отжимания с планкой

Еще один живой пример удачного совмещения статики и динамики в классическом упражнении. Четыре подхода, шесть повторений в каждом. На каждом третьем повторении задержите тело в 10 сантиметрах от пола и держите планку 20 секунд. Завершите подход.