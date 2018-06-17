Мицеллярная вода: как правильно её выбрать и использовать

Александр Прокофьев — Мицеллярная вода — это мягкое очищающее средство, которое удаляет загрязнения и макияж с кожи; его не нужно смывать водой. Обычная вода — это известная формула Н2О. Минеральная вода обогащена микроэлементами и солями, а в основе мицеллярной воды — мицеллы, активные компоненты, которые захватывают частички загрязнений, кожного сала, макияжа и бережно удаляют их с поверхности кожи. Мицеллы формируются из очищающих компонентов, которые состоят из двух частей: жирорастворимой и водорастворимой. В специальном растворе жирорастворимые части притягиваются друг к другу и образуют сферы — мицеллы. В качестве очищающих ингредиентов могут выступать различные соединения: полоксамеры, полиэтиленгликоль, кокоглюкозид.

Плюсы и минусы мицеллярной воды

Фото: shutterstock.com Жирорастворимая часть мицелл захватывает загрязнения, а водорастворимая избавляет от них кожу и освежает её — за счёт этого и происходит щадящее очищение. Мицеллярная вода подходит для любого типа кожи и возраста, её можно использовать не только для лица, но и для шеи, области глаз и губ. Мицеллярную воду не нужно смывать, поэтому её удобно применять в путешествиях.

С водостойким макияжем мицеллярная вода может не справиться — или же потребуется провести очищение несколько раз. Некоторые девушки иногда отмечают ощущение липкой плёнки на лице или, наоборот, сухости после использования мицеллярной воды. Это случается из-за неправильного подбора средства, наличием некоторых добавок или же дисбалансом мицелл в растворе. Ещё к минусам можно отнести необходимость использовать ватные диски.

Как правильно использовать мицеллярную воду

Фото: shutterstock.com Смочите ватный диск мицеллярной водой и протирайте лицо по массажным линиям. Не экономьте диски — используйте несколько, а не один для всего лица. При очищении кожи глаз приложите ватный диск на несколько секунд и затем проведите от внутреннего уголка глаза к внешнему. Очищать лицо таким образом можно сколько угодно раз, но как минимум утром и вечером перед сном.

Если вы правильно выбрали мицеллярную воду и её состав отвечает потребностям кожи, её можно использовать постоянно. Даже самую чувствительную кожу можно так очищать. Например, мицеллярная вода Ultra дерматологической лаборатории La Roche-Posay разработана для чувствительной и склонной к аллергии кожи. Она эффективно очищает и удаляет макияж с кожи лица, глаз и губ, уменьшает покраснения и чувство стянутости, увлажняет кожу.

Как правильно подобрать мицеллярную воду

Фото: shutterstock.com Производители обычно указывают, для какого типа предназначена мицеллярная вода, однако надо ориентироваться на её состав. Больше всего такая вода подходит людям с нормальной, сухой и чувствительной кожей. Им следует выбирать мицеллярную воду на основе полоксамеров — она подходит для сухой и самой чувствительной кожи. Хорошо, если в составе есть увлажняющие компоненты. Если у человека жирная кожа, идеально подойдут средства на основе полисорбата — он уменьшает выработку кожного сала. Например, мицеллярная вода для жирной проблемной кожи Effaclar Ultra дерматологической лаборатории La Roche-Posay тщательно очищает кожу, снимает макияж и как раз контролирует выработку сала. Статьи по теме Почему надо делать чистку лица Как часто надо менять крем для лица Как читать состав крема для лица 10 простых советов для ухода за сухой кожей

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