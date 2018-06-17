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Алкоголь и вес человека: как они связаны
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Алкоголь и вес человека: как они связаны 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Вы, наверное, слышали, что алкоголь содержит пустые калории, и, если вы хотите похудеть, лучше подумать о том, сколько вы пьете.
Но есть разница между тем, как брат двоюродной сестры вашего друга потерял кучу веса после того, как он перестал пить пиво, и знаниями о фактической науке о весе и алкоголе.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Американском журнале профилактической медицины, люди, которые сильно пьют в молодости, имеют более высокий риск получить лишний вес и иметь избыточный вес или ожирение, когда они стареют. Для исследования проанализировали данные Национального долгосрочного исследования здоровья подростков и взрослых от людей, когда они были в подростковом возрасте и в начале второго десятка, и снова, когда они находились в их середине-конце своего второго и начале третьего десятков. В результате своих записей исследователи пришли к выводу, что употребление алкоголя должно быть частью обсуждения, когда речь заходит о здоровом питании и потере веса.
Люди также склонны недооценивать, сколько они пьют. Например, порция вина составляет пять унций, но вы, вероятно, нальете больше, находясь дома. Что бы вы ни пили, вам, вероятно, придется сократить это вдвое.
Речь идет не только о калориях от самого алкоголя: употребление алкоголя может снизить ваше чувство осознания, что делает вас гораздо более склонными к бессмысленному питанию, когда вы нетрезвы. В то время как вы можете понять, что вы сыты и останавливаетесь после одного кусочка пиццы, когда вы трезвы, сложнее прочитать эти сигналы, когда вы выпили несколько бокалов. Люди часто в конечном итоге едят, когда они даже не голодны.
Избыток алкоголя также может превратиться в жир в вашей печени и может поднять количество жира в крови. Это также более вероятно, будет храниться в вашем теле как жир.
Соберите все это вместе, и легко понять, как выпивка может заставить вас набирать вес с течением времени. Это не значит, что вы должны полностью отречься от алкоголя, если хотите похудеть — вам просто нужно быть умным в этом. Умеренное употребление алкоголя — 1 бокал для женщины в день — не повлияет на ваше здоровое питание. Главное, если вы считаете калории, не забыть вписать эти калории в дневную норму.
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