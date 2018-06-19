Татьяна Котова раскрыла секреты идеальной кожи лица

32-летняя артистка Татьяна Котова — не только признанная красавица, но еще и умница. В этом можно убедиться, заглянув в ее микроблог, пестрящий не только потрясающими и чувственными фотографиями знойной блондинки, но и размышлениями и советами на самые разнообразные темы.

Красотка Татьяна Котова (напомним, девушка носит почетный титул «Мисс Россия 2006») с годами меняется только в лучшую сторону. Кажется, артистка расцветает на глазах, и общее мнение, что женщина за 30 теряет свои чары, просто разбивается вдребезги. В своем Инстаграм-аккаунте Котова публикует не только хорошенькие фото со съемок или морских курортов. Знаменитость подымает интересные для своей аудитории вопросы. А если учесть, что аудитория у нее в большинстве своем женская, то и темы обсуждения Татьяна задает подходящие. К примеру, она рассказывает о своей системе питания и ее физическая форма вполне может являться авторитетным доказательством правильности выбранного пищевого поведения. Также дельные советы прозвучали от Тани о длительных перелетах, ведь остаться красоткой после нескольких часов в воздухе хочется каждая девушка.

Также каждая особь женского пола в любом возрасте хочет выглядеть хорошо. А залогом этого является сияющий и свежий вид кожи лица. Именно о секретах ухода за своим лицом на днях и рассказала Татьяна. В первую очередь кожу нужно увлажнять изнутри. «Если организм обезвожен, это сразу отобразится на нашем лице. Если мы выпиваем положенное количество воды, то наша кожа сияет.» Татьяна советует в обязательном порядке выпивать 1-2 стакана воды после пробуждения, а также помнить о питье перед каждым приемом пищи. Также можно выпить воды при легком чувстве голода — иногда мы путаем желание поесть с чувством жажды. Звезда рекомендует всегда возить с собой бутылочку воды, поставить еще одну на прикроватный стол и увеличивать количество жидкости при простуде и банальной усталости. Кокосовое масло перед сном, по словам артистки, обеспечит мягкую и бархатистую кожу под глазами. Достаточно всего пары капель. «И ещё один большой плюс, это избавляет от кругов под глазами.»

Артистка советует всем правильно питаться, ведь сбалансированное питание — залог здоровой кожи не только лица, но и всего тела. Для сухой кожи на помощь придёт йогуртовая маска, доступная абсолютно всем и в любое время года. Звезда считает травяной чай прекрасным тонизирующим средством для кожи. Нужно заварить чай, остудить его, опустить туда ватные диски и заморозить. «На утро у нас готов супер-тоник для кожи лица и декольте.» Ну а главным секретом красивой кожи Котова называет умение держать высоко голову, смотреть собеседнику в глаза и излучать позитивную энергию. Как видим, ничего сложного, главное, делать все это систематически. Тогда и результат не заставит себя ждать.