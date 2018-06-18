Как отличить аллергию от пищевой непереносимости

Оказывается, аллергия и пищевая непереносимость — это не одно и то же (хотя одно другого не исключает).

Истинная пищевая аллергия и пищевая непереносимость могут иметь схожие клинические проявления: покраснения кожи и слизистых, зуд, отеки, сыпь, нарушение пищеварения. Разница между ними заключается в механизмах возникновения и развития.

При наличии аллергии всегда прослеживается четкая связь: вы едва надкусили аллерген, а клинические симптомы — отеки, покраснения, зуд — сразу проявились. При пищевой непереносимости реакция не всегда наступает немедленно (допустим, после нескольких часов после употребления молока заболел живот), и сам человек может не чувствовать взаимосвязи между продуктом и реакцией организма на него. Зачастую даже врач, общаясь с пациентом, не всегда сразу может отличить одно от другого. Поставить точный диагноз позволяет лабораторная диагностика: необходимо сдать кровь на специфические иммуноглобулины Е (sIgE) к пищевым продуктам. Если они обнаружатся, то подтверждается истинная пищевая аллергия. Если нет, то можно заподозрить пищевую непереносимость.

Если аллергия истинная, то количество аллергена не играет значительной роли, оно может быть весьма небольшим, а реакция все равно возникает быстро, возможно, даже в первые минуты контакта с аллергеном. Вы можете вовсе не знать, что в блюдо добавлен аллерген (например, арахис) и не почувствовать его вкуса и запаха, но его присутствие в мизерных дозах может спровоцировать острую аллергическую реакцию вплоть до анафилаксии. Предрасположенность к пищевой аллергии может передаваться по наследству — описано около 150 генов, которые предрасполагают к возникновению аллергических заболеваний. Если в семье есть аллергики, вероятность возникновения этих заболеваний у детей повышается. Однако если аллергических заболеваний в семье не было, это не гарантирует, что она не проявится в последующих поколениях. Свою роль играют не только гены, но и условия окружающей среды, питание, образ жизни. К самым опасным аллергическим реакциям относится анафилактический шок. Это системная аллергическая реакция, которая затрагивает все системы организма, включая сердечно-сосудистую (резкое падение артериального давления, нарушение сердечного ритма) и дыхательную (затрудненное дыхание). Эта реакция без экстренной помощи может закончиться летально. Анафилаксия чаще всего возникает на орехи (особенно арахис), рыбу, морепродукты, но может возникнуть на любой другой вариант аллергена в зависимости от индивидуальной чувствительности.

Если эти симптомы сопровождаются признаками нехватки воздуха, шумным дыханием и одышкой, следует немедленно принять антигистаминные препараты и вызвать «Скорую помощь».

Пищевая непереносимость (не обусловленная IgE) —ферментопатия — может проявляться похожими симптомами: дерматиты, отеки или дискомфорт в желудке и кишечнике, нарушение стула. Но оно обусловлено дефицитом ферментов, который приводит к нарушению переваривания и всасывания определенных продуктов. Для выявления продуктов, которые не усваиваются, следует обратиться к гастроэнтерологу, сдать анализ на копрологию. В отличие от аллергии, пищевая непереносимость, вызванная недостатком ферментов, имеет дозозависимый характер: при увеличении количества продукта увеличивается вероятность непереносимости. Яркий пример пищевой непереносимости: долька апельсина не вызывает жалоб, а если съесть целый фрукт, может начаться дерматит. Основным методом лечения как истинной пищевой аллергии, так и пищевой непереносимости остается рациональное питание, в основе которой лежит устранение причинного фактора — аллергена или плохо усваиваемого продукта.

Как питаться при пищевой непереносимости

Ограничения должны быть четко выверены лечащим врачом с разработкой рекомендаций по коррекции рациона. К сожалению, необходимость исключить аллергены или продукты, вызывающие нарушения всасывания, может привести к дефициту определенных витаминов и микроэлементов. Их приходится компенсировать с помощью БАДов или витаминно-минеральных комплексов.

В основе ротационной диеты лежит структурированное чередование продуктов, относящихся к одной группе. Один и тот же продукт можно употреблять не раньше, чем один раз в четыре дня. Например, если пациент употреблял рыбу в пятницу, то следующий рыбный день можно планировать только во вторник. За эти четыре дня количество антител снижается, что позволяет уменьшить выраженность симптомв или избежать аллергической реакции.

Автор: Юлия Верклова

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