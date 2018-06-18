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Тест на правильное питание: кто ты — жрица фастфуда или фитоняшка?
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Тест на правильное питание: кто ты — жрица фастфуда или фитоняшка? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Питаться нужно правильно! Эту фразу сейчас можно услышать из каждого утюга. А вот что следует понимать под этим понятием, нужно разбираться. Пройди наш тест — и узнаешь, насколько твой рацион соответствует норме.
Правильное питание — первый шаг к здоровью, долголетию и красоте. При корректном употреблении пищи организм регулярно, в необходимом количестве и в нужных пропорциях получает основные питательные вещества: белки, углеводы, жиры, воду, минералы и витамины.
Правильное питание — это не одна из новомодных диет, которая поможет тебе похудеть за две недели. В таком случае нет ограничений в количестве съедаемой пищи и даже времени ее приема. Так что, согласно постулатам правильного питания, есть за два-три часа до сна вполне нормально.
Наш тест поможет разобраться, кто ты на самом деле — жрица фастфуда или фитоняшка. Делись результатами в комментариях!
Кстати, в нашем видео тебя ждет топ самых опасных фастфудов в мире. Смотри его скорее, там тебя ждет много неожиданного!
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Текст: Татьяна Горшкова
Фото: Shutterstock
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