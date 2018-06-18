Ещё
Специалисты рассказали о негативном влиянии железа, содержащемся в воде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Специалисты рассказали о негативном влиянии железа, содержащемся в воде 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Наибольшее количество минерала поступает в организме не с пищей, а водой: наполните прозрачною емкость водой из водопровода и дайте ей отстояться хотя бы 12 часов. Рыжеватый налет на стенках сосуда будет означать, что в жидкости содержится гигантское количество железа во всех его производных: трехвалентом железе, оксидах и гидроксидах.
Избыточное железо в воде негативно влияет на организм. Использование воды без качественной очистки приводит к раковым заболеваниям печени, кожи, кишечника. Избыток железа — основная причина появления болезни Паркинсона: это связано с нарушением работы внутренних органов и нервной системы.
Распознать приближающиеся неприятности просто: у человека увеличивается вес, появляются пигментные пятна под мышками, на ладонях, появляется тошнота. Распознать «ржавую» воду можно, наливая ванну: по краям будет образовываться рыжеватая кромка, на поверхности воды — маслянистые пятна.
На современном этапе существуют много фильтров, способных избавить воду от избытка железа, от локальных для использования в индивидуальном порядке или, скажем, для отдельных объектов до станций обезжелезивания, оборудуемых на водозаборах и позволяющих обеспечить водой нормативного качества целые населенные пункты. В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» определение содержания марганца проводится методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на современном оборудовании Optima 7300 DV.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
АиФ — Алтай: последние новости
Специалисты рассказали о гормонах в мясной продукции 7 видов мороженого, о котором вы даже не слышали В Барнауле 10 июня отмечают День мороженого
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными58
Горе сплотило семью Павла Прилучного14
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»4
Самбурской неприятно, когда ее считают обезьяной8
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников31
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение