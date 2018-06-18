Специалисты рассказали о негативном влиянии железа, содержащемся в воде

Наибольшее количество минерала поступает в организме не с пищей, а водой: наполните прозрачною емкость водой из водопровода и дайте ей отстояться хотя бы 12 часов. Рыжеватый налет на стенках сосуда будет означать, что в жидкости содержится гигантское количество железа во всех его производных: трехвалентом железе, оксидах и гидроксидах.

Избыточное железо в воде негативно влияет на организм. Использование воды без качественной очистки приводит к раковым заболеваниям печени, кожи, кишечника. Избыток железа — основная причина появления болезни Паркинсона: это связано с нарушением работы внутренних органов и нервной системы.

Распознать приближающиеся неприятности просто: у человека увеличивается вес, появляются пигментные пятна под мышками, на ладонях, появляется тошнота. Распознать «ржавую» воду можно, наливая ванну: по краям будет образовываться рыжеватая кромка, на поверхности воды — маслянистые пятна.

На современном этапе существуют много фильтров, способных избавить воду от избытка железа, от локальных для использования в индивидуальном порядке или, скажем, для отдельных объектов до станций обезжелезивания, оборудуемых на водозаборах и позволяющих обеспечить водой нормативного качества целые населенные пункты. В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» определение содержания марганца проводится методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на современном оборудовании Optima 7300 DV.

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