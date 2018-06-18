Что будет, если вы ослепнете

В 1951 году родилась рекордсменка Книги Гиннесса Вероника Сейдер. В Книгу она попала потому, что способна распознавать предметы и людей на расстоянии 1,5 километра! Норма для обычного человека в 20 раз меньше. Но представьте, как живётся людям с плохим зрением. Сейчас в мире живёт примерно 280 000 000 слабовидящих людей, причём 40 000 000 из них не видят вообще ничего. И вот несколько фактов из жизни таких людей.

1. Основные причины потери зрения — болезни, травмы и возраст.

2. 90 процентов людей с плохим зрением живёт в развивающихся странах.

3. Человека признают слепым, если он не видит ничего на расстоянии 7 метров или поле его зрения сужается до 20 градусов.

4. Слепые видят только темноту, а вот обычный человек различается до 10 000 000 оттенков, и только серых оттенков мы видим около 500.

5. Слепые люди не различаются, день на улице или ночь.

6. Люди с проблемным зрением видят кошмары в четыре раза чаще, чем зрячие, из-за постоянного чувства опасности.

7. У слепых людей обостряются другие чувства: они лучше слышат, различают вкусы и запахи.

8. Сейчас медицина способна улучшить состояние 75 процентов всех людей с плохим зрением.