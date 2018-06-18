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Стало известно, как можно похудеть на сыре
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Стало известно, как можно похудеть на сыре 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Это может показаться удивительным, но употребление сыра и бисквита способно привести к похудению. Эксперты настоятельно советуют желающим скорректировать свой вес переходить на насыщенные волокнами продукты питания.
Всё кажется элементарным: если вы съедаете больше калорий, чем сжигаете, то тем самым поправляетесь. Однако существуют некоторые виды простых диет, которые позволяют, что называется, перезарядить метаболизм. А это поможет удержать человека от переедания и улучшить здоровье всей желудочно-кишечной системы, что снизит количество лишнего веса.
Начинать необходимо с пищевых волокон, которые замедляют процесс пищеварения, надолго сохраняя ощущение сытости в животе. Исследования показывают, что пищевые волокна также увеличивают количество «здоровых бактерий» в кишечнике, которые посылают сигналы рецепторам инсулина для регулирования уровня сахара в крови.
Много волокон содержится в цельнозерновом хлебе, пасте, коричневом рисе, зеленых овощах и ягодах. Налегайте на сыр и крекеры, которые быстро расщепляются и перерабатывается в энергию, обязательно сочетая их с медленно расщепляемыми продуктами питания. К примеру, таким идеальным сочетанием будет сыр и крекеры вместе с виноградом. Избегаете по возможности использования антибиотиков, которые крайне разрушительно воздействуют на бактерии в нашем кишечнике, но обязательно употребляйте ферментированные продукты, то есть те, что прошли через брожение. К ним можно относить квас, кефир и тому подобную пищу.
Если вы жить не можете без перекусов между основными приемами пищи, то обязательно включите в ее состав разные фрукты. Организм быстро перерабатывает виноград в сахар, но если есть яблоки, то этот процесс замедляется. Вот почему нам нужны разнообразные фрукты. Ну и, конечно, не забывайте про физические нагрузки, без которых любые диеты бессмысленны.
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