Польза и вред имбиря для здоровья человека

Имбирь, его корень, многим известен как ароматная пряная приправа. Также людей на протяжении многих столетий привлекали лечебные и полезные свойства. Растение активно используется в кулинарии, медицине, косметологии.

Имбирь справедливо называют лидером по содержанию микро— и макроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот. Какую пользу и вред для здоровья несет употребление имбиря, особенно у лиц после 50 лет.

Состав имбиря

На прилавках магазинов имбирь можно встретить в свежем, высушенном, маринованном и засахаренном виде. Также в продаже есть имбирное масло.

минеральные вещества — фосфор, магний, железо, натрий, калий, селен, алюминий, цинк, кальций, хром;

витамины группы В, а также С и А;

аминокислоты — помогают укреплять сосудистые стенки, формировать новые клетки в волокнах мышц;

эфирное масло;

жирные кислоты — каприловая, линолевая и олеиновая;

пищевые волокна;

гингерол — отвечает за ускорение обмена веществ, что приводит к снижению избыточного веса;

алкалоид капсаицин — оказывает на организм противовоспалительное и обезболивающее действие;

куркумин — антибиотик, а также иммуномодулятор природного происхождения. Дополнительно он оказывает тонизирующее и болеутоляющее действие. Химический состав растения представлен такими веществами:

Отсутствие холестерина — еще одна особенность имбиря. Особенно ценна она для людей после 50 лет. Известно, что к этому возрасту повышается риск развития холестериновых бляшек на стенках сосудов, что приводит к их закупорке. Результат — нарушение венозного тока, тромбофлебит.

О пользе имбиря

улучшение пищеварения, устранение признаков метеоризма, диареи, тошноты;

устраняет токсикоз в первом триместре беременности;

помогает бороться с таким явлением, как «морская болезнь». Многочисленные отзывы говорят о том, что даже чай с имбирем, выпитый непосредственно перед поездкой, помогает избежать многих неприятных симптомов — тошнота, рвота, головокружение, слабость. Напиток можно заменить несколькими кусочками свежего корня;

улучшение состояния десен, зубов (при условии регулярного жевания свежего имбиря);

положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы: нормализует сердечный ритм, артериальное давление, кровообращение головного мозга. Также вещества, содержащиеся в имбире, укрепляют мышцы сердца;

мягкое слабительное действие — такое действие особенно востребовано в лечении людей старшего возраста. Известно, что после 50 лет работа желудочно-кишечного тракта становится менее стабильной, усиливается или развивается склонность к запору. Прием ряда аптечных препаратов слабительного спектра не всегда оправдан, особенно если проблема только начала развиваться. Альтернативой становится, например, чай с имбирем;

антигельминтный эффект;

устраняет состояние агрессии;

способствует повышению тонуса организма, снижению холестерина;

нормализует метаболизм;

эфирное масло устраняет психоэмоциональные проблемы. Способы применения растения, его корня, достаточно разнообразны. Сухой имбирь чаще используется как приправа. Такое же назначение и у маринованного вида. В свежем виде растение чаще всего используется в приготовлении чая, настоек. В целом, выделяются такие основные факторы, полезные свойства, которые оказывают на человеческий организм положительное влияние:

варикоз, атеросклероз;

воспалительные процессы на слизистых органов желудочно-кишечного тракта;

простудные заболевания;

боли в суставах и мышцах, развившиеся на фоне артрита, ревматизма, радикулита, артроза;

болевой синдром иной локализации — зубы, голова;

ушибы, ожоги. Учитывая полезные свойства имбиря, можно легко понять почему это растение активно применяется для лечения целого ряда заболеваний. А именно:

Имбирь для женщин

Опытным путем доказано, что женщины, употребляющие регулярно имбирь, реже страдают от нарушений работы половой системы. К примеру, он повышает тонус матки, избавляет от бесплодия, снижает риск развития воспалительных процессов.

Кроме того, вещества, входящие в состав корня растения, помогают снизить степень выраженности болевого синдрома во время менструаций. Также они оказывают на нервную систему расслабляющий эффект, что особенно актуально для современной женщины, для которой стресс — часть повседневной жизни.

Беременные, которые употребляют имбирь в первой половине беременности, легче переносят приступы тошноты, слабости и головокружения — признаки токсикоза. Предпочтение рекомендуется отдавать чаю с чайной ложкой натертого корня. Вместо сахара добавляют мед. Однако гинекологи предупреждают — имбирь повышает тонус матки, поэтому следует отказаться от его употребления во втором и третьем триместре беременности.

После 50 лет у большинства женщин начинается климакс. В этот период происходит изменение гормонального фона, из-за чего нередко отмечаются «приливы», колебания в настроения. Справиться с этим помогает корень имбиря.

Имбирь для мужчин

Корень растения богат витамином С, эфирными маслами, лизином. Все эти вещества положительно влияют на тонус мышц в половых органах, влечение. Постоянно употребляя имбирь в пищу, можно снизить риск развития воспалительного процесса в простате.

Также он помогает повысить умственные, физические способности, которые снижаются у людей старше 50 лет.

В каких случаях НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ ИМБИРЬ

хронические заболевания органов пищеварительной системы в стадии обострения;

аллергические реакции на цветения трав, растений;

воспалительные процессы на кожных покровах;

внутренние и наружные кровотечения. Корень имбиря — настоящий кладезь соединений, полезных для организма. Однако не только пользу, но и вред для здоровья представляет имбирь из-за природного высокого содержания эфирных масел, горечей, кислот, иных активных соединений. Отказаться от его употребления рекомендуется при наличии таких проблем со здоровьем: