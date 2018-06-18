Как восстановиться после травмы и сохранить форму?

При наличии привычки и режима поддерживать себя в форме будет просто, пока тело пребывает в здоровом состоянии. После перенесенной травмы все силы должны быть направлены на восстановление, человек не может позволить себе тренироваться так же интенсивно, долго и упорно, как раньше. Можно ли поддерживать форму во время реабилитации?

Период реабилитации можно и нужно использовать для поддержания формы, а также для работы над ошибками. В любительском спорте травмы случаются по типичным причинам — нарушение техники, неправильный выбор обуви, неровная осанка, перенапряжение. После перенесения травмы нужно строить свой режим вокруг данных рекомендаций, тогда возвращение к привычному режиму произойдет достаточно быстро.

Растяжка

Если упражнения на растяжку не будут затрагивать поврежденную часть тела, то они не будут иметь противопоказаний. Повышение эластичности мышц спины и конечностей будет способствовать укреплению соединительных тканей. При выполнении растяжки все ткани организма получают больше кислорода и питательных веществ, усиление питания ускоряет восстановление. Если ты не знаешь, как заниматься растяжкой, то все необходимые знания можно почерпнуть в видео-уроках по йоге для начинающих.

Правильный выбор обуви

Важен для любых тренировок, но особенно значим во время реабилитации после травмы нижних конечностей или спины. Речь идет не только о тренировочной, но и о повседневной обуви, она должны хорошо облегать лодыжку и снимать напряжение с суставов и сухожилий. Нормализация нагрузок на ноги и спину позволит оставаться активным и обеспечит беспрепятственное восстановление.

Делай выбор в пользу ортопедической обуви с учетом своего типа стопы.

Усиление питания витаминами

Спазмы и судороги в мышцах часто возникают по причине недостатка питательных веществ — витаминов и электролитов. Важнейшую роль играют магний и калий, они необходимы для правильного сокращения мышц и обмена веществ между клетками. Магний можно получить из лиственных овощей темно-зеленого цвета и миндаля, калий содержится в авокадо, бананах и сладком картофеле. В случае недостатка оба элемента следует употреблять в виде пищевых добавок.

Работа над ошибками

Если причиной травмы стала техническая ошибка, то в период реабилитации нужно уделить особенное внимание ее исправлению. Лучший путь исправления ошибок — это работа с профессиональным тренером. После того, как травма останется позади, важно вернуться к полноценным тренировкам с твердым пониманием того, в каком положении тело должно находиться при выполнении того или иного упражнения.

Кросс-тренинг

Под этим термином предполагаются тренировки с более низкой интенсивностью, выполняемые с целью поддержания мышечного тонуса. К примеру, если состояние не позволяет бегать на дорожке, то нужно проводить тренировки на велотренажере. Самая щадящая вариация кросс-тренинга — это плавание. Занятия такого формата помогут сохранить спортивный режим, удержать работоспособность мышц, дыхательной системы и сердца на прежнем уровне.

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