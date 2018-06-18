Пиво и бутилированная вода содержат опасный для жизни химикат

В популярных напитках были обнаружены микрочастицы пластика. При проникновении в организм частицы пластика своим воздействием могут вызывать астму, аутоиммунные заболевания, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. Частицы пластика в последнее время все чаще обнаруживают в продуктах питания и напитках, о чем сообщается на официальной странице ООН в Twitter со ссылкой на данные Международного экономического форума.

«На сегодняшний день объем пластика, произведенного человеком, равен 8,3 миллиарда метрических тонн — больше, чем любого другого материала, кроме стали и цемента. Недавно элемент был найден в бутилированной воде, в рыбных консервах, в устрицах, в меде и пиве», — информирует пост на странице ООН в соцсети.

Проблема загрязнения пластиком окружающей среды, по оценкам научных экспертов, приобретает растущую актуальность. Еще 30 лет назад риску пострадать из-за попадания в организм микрочастиц пластика были подвержены лишь люди, трудившиеся в производстве изделий из пластмассы. Сегодня заполучить смертельную дозу химикатов рискует практически любой. Ученые утверждают, что микрочастицы пластика присутствуют в обивке мебели, коврах, в вентиляционных отверстиях бытовой техники, в одежде их синтетики. Даже просто вдыхая воздух на улице можно заполучить изрядную дозу крошечных пластиковых частиц. Утешает лишь то, что эта проблема не остается без внимания. Недавно страны «Большой семерки» объявили о своей инициативе начать решительную борьбу с пластиком и до 2030 года наладить переработку 100% всех пластиковых отходов. Ранее МедикФорум писал о том, что еда, потребляемая людьми, также может быть источником опасного для организма и жизни пластика — его частицы проникают в пищу из упаковки и контейнеров для хранения.