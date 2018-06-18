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Ученые выяснили, где в России живут самые стройные люди
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Ученые выяснили, где в России живут самые стройные люди 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Каждый четвертый россиянин страдает от избыточной массы тела
Ведущие медицинские эксперты Федерального научно-клинического центра считают, что продолжительность жизни людей, имеющих ожирение, уменьшается в среднем на 5−20 лет. Избыточная масса тела является основной причиной таких болезней, как: импотенция у мужчин, нарушение менструального цикла и бесплодие у женщин, болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие), апноэ (остановка дыхания во сне), гипертония, тахикардия, снижение иммунитета, синдром «хронической усталости», болезни глаз, суставов, сосудов ног и, конечно же, сахарный диабет.
ФМБА составил «карту распространения ожирения по федеральным округам». На Урале и в Западной части России живет больше всего россиян с ожирением. На востоке страны — самые стройные люди.
Для того, чтобы привлечь население к проблеме избыточного веса ФМБА с мая 2013 года проводит мероприятия, посвященные борьбе с ожирением, основам правильного питания и здорового образа жизни. Специалисты ФМБА приглашают бариатрического хирурга (проводит операции на желудочно-кишечном тракте, направленные на снижение веса без строгого соблюдения диеты, приема лекарственных средств и занятий спортом), диетолога, эндокринолога, психотерапевта, чтобы каждый смог проверить склонность своего организма к ожирению и бесплатно получить консультацию.
Зачастую лишний вес может стать следствием психологических причин. Об этом мы поговорили с психологом Анной Гарш.
— Люди набирают вес, во-первых, из-за того, что заедают свои неприятности. Они вместе с пищей «заглатывают» обиды. Поэтому стоит пересмотреть свое отношение к жизни и научится не принимать негатив лично к своей персоне. Ведь многие бездумно выпаливают колкие фразы, а человек потом корит себя. Совет один — отпускайте это и подходите рационально. Например, что-то не получилось? Бывает. Мы же люди. Скажите себе: «Ничего страшного. Разберусь, научусь, и все будет хорошо». Чтобы ослабить зависимость от продуктов, лучше переключиться на какое-то интересное занятие, чем-то себя увлечь. А еще лучше — просто выпить воды и немного подождать. Ведь голод мы часто путаем с обычной жаждой.
Во-вторых, килограммы с лихвой возвращаются из-за жестких диет. Если себя очень строго ограничить и держать в ежовых рукавицах, то можно за несколько дней распрощаться с лишним весом. Однако за это придет неизбежная расплата в виде нескольких размеров из-за неминуемого срыва. Диетологи и психологи советуют не изводить себя недоеданием, а придерживаться правильного питания. Ведь успех от такой перестройки будет колоссальный. Вы не только добьетесь желанной фигуры, но и сохраните свои формы.
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