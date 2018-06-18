Скорая помощь: советы по уходу за кожей для тех, кто курит

Бросай курить. Нет, серьезно! Это не просто вредная, но и опасная привычка — и для здоровья, и для красоты. Но если по каким-то причинам распрощаться с пагубным пристрастием у тебя пока не получается, то хотя бы поддержи свою кожу.

Все знают, что курить вредно, но, несмотря на это, курящих все равно немало. И у женщин эта пагубная привычка не менее популярна, чем у мужчин. Запах изо рта, желтые пальцы… Хотя это меркнет рядом с теми последствиями, которыми курение сказывается на твоей коже. Давай по пунктам.

Курение снижает количество кислорода в крови, что способствует гибели клеток кожи.

Также дефицит кислорода ведет к тому, что кожа недополучает питательных веществ, поэтому бледнеет, тускнеет, а со временем еще и желтеет.

Замедляется регенерация клеток, что приводит к преждевременному старению.

Свободные радикалы из сигаретного дыма вызывают разрушение клеток, распад коллагена и эластина.

Ухудшается текстура кожи.

Любые повреждения на коже (ранки, следы от акне) заживают медленнее.

Как помочь коже, если ты куришь? Конечно, самой главной помощью станет полный отказ от никотина. Но чтобы хоть как-то минимизировать вред от курения, советуем пересмотреть и дополнить свою бьюти-рутину.

Регулярное очищение

Поскольку на коже курильщиков оседает в несколько раз больше токсинов и загрязнений, особое внимание следует уделить очищению. Выбирай средства по типу кожи и учти, что для тебя умывание дважды в день — необходимость.

Уход за кожей вокруг глаз

Одна из привычек курильщиков — прищуриваться во время затяжки сигаретой. Это ведет к появлению преждевременных морщин вокруг глаз. Укрепляй сухую тонкую кожу век, используя средства с витаминами и антиоксидантами.

Уход за кожей вокруг губ У косметологов даже есть такой термин — «морщины курильщика». Они расположены вокруг верхней губы, которая в результате теряет четкий контур. А все потому, что губы первыми получают дозу никотина и токсичных веществ из сигарет. Если бросить курить пока не получается, наноси на губы средство с антиоксидантами — витамином С, экстрактами черники, винограда, зеленого чая.

Увлажняй кожу лица

Кожу злостного курильщика ты узнаешь по отсутствию тонуса и сияния, нездоровому серовато-землистому оттенку и расширенным порам. Ну, а чего еще ожидать, если она постоянно испытывает кислородное голодание? В результате нарушается кровообращение, появляются сухость и нехватка питательных веществ. Чтобы хоть немного нейтрализовать вред, который наносит коже курение, тебе понадобится крем с увлажняющим, антиоксидантным и восстанавливающим действием. Ищи в его составе: витамины С и Е, экстракты и масла растений и гидрофиксаторы, такие как гиалуроновая кислота, сквалан, глицерин.

Благодарим skin.ru за помощь в подготовке материала.