Принципы питания для плоского живота

Лишние килограммы уже давно были названы одной из глобальных проблем 21 века. Этому способствует доступность пищи (высококалорийные готовые блюда можно купить по довольно низкой стоимости) и неактивный образ жизни большинства людей, занятых на работе в офисе. Поскольку данная проблема имеет такой масштаб, то и путей ее решения огромное количество. Если вы уже давно интересуетесь вопросом похудения, то знаете, что диет и спортивных программ невероятное множество, и они появляются каждый день. Чтобы не потеряться в этом многообразии, сегодня мы разберем основные принципы питания и тренировок для сжигания жира.

Что НЕ стоит делать, чтобы похудеть?

Как бы странно это ни звучало, но, чтобы похудеть, придется отказаться от строгих диет.

Обычно диета длится 1-2 недели, но суть такого быстрого похудения заключается в том, что потерянные килограммы вернуться в течении следующего месяца. По данным статистики после диеты только 13% счастливчиков способны удерживать полученные результаты. Существует четкая разница между диетами и изменением пищевых привычек. Для правильного и здорового похудения необходимо не просто отказаться от определенных продуктов на 1-2 недели, а создать новый рацион, который не вызовет желания сорваться на булочки и чипсы.

Также не стоит постоянно качать пресс. Скручивания не помогут вам сделать осиную талию. Наоборот, они только увеличат объемы тела. От регулярных тренировок на пресс, мышцы накачаются и вырастут, но их будет скрывать слой жировых отложений. Никакого рельефа вы не увидите.

Как сгорает жир?

Важно понимать, что процесс сгорания жира не так прост, как может показаться. Липидные отложения имеются по всему телу, и это нормально. Они защищают внутренние органы от повреждений, дают телу энергию в период вынужденного голодания и согревают нас, когда холодно. Поэтому нельзя худеть до 0% жира в организме. Стандартная цифра для мужчин — 10-15%, для женщин — 20-25%. При таких показателях можно добиться и рельефа, и обойтись без гормональных сбоев.

Сам процесс сжигания жира проходит в три этапа:

у тела появляется необходимость в энергии, и оно мобилизует свободные жирные кислоты$

через кровь эти СЖК доставляются к нужному месту;

они окисляются в печени, мышцах или сердце, высвобождая энергию.

Знание этого процесса позволит вам понять еще одну простую истину — похудеть в одном месте невозможно. Мы не можем заставить тело расходовать энергию исключительно из жира на животе и ягодицах. Там слишком мало кровеносных сосудов, чтобы быстро доставить СЖК. Организм всегда сначала задействует более доступные источники, а к проблемным зонам перейдет в последнюю очередь.

Питание для сжигания жира

Питание для сжигания жира базируется на одном ключевом и нескольких дополнительных принципах. Любое похудение — результат того, что человек потребляет меньше калорий, чем расходует. Это и есть «золотое правило». По сути вам достаточно просто контролировать количество калорий, и вы уже сможете похудеть. Многие люди, ранее пробовавшие строгие диеты, приходят к тому, что кушают всё, что хотят, пока они вписываются в суточную норму. Другие используют правило 80\20 (20% дневного рациона отводится на «вредную» еду). Самое главное — не понижать калораж резко, иначе тело начнет запасать энергию и жир.

Дополнительным принципом является максимальный отказ от простых углеводов и трансжиров. Они содержатся в выпечке, фруктах, готовых блюдах и напитках, белом рисе. Простые углеводы и трансжиры воздействуют на инсулин, повышая его количество в теле во время приема пищи. Однако, «сытость» быстро проходит, и уровень инсулина падает. Этот гормон непосредственно участвует в сжигании жира, а его перепады приведут к локальному накоплению липидных соединений. В целом, вы можете получить худое тело, но выпирающий живот, например. Ваша цель в питании — научить тело не реагировать на инсулин так сильно, а для этого стоит больше употреблять продуктов с низким гликемическим индексом.

Также внимательно относитесь к количеству жиров в пище. Растительные жиры (содержатся в орехах) невероятно полезны при похудении. Во-первых, они быстро насыщают. Во-вторых, регулируют гормональный фон, что ускоряет похудение

Интервальное голодание

Довольно интересная система питания, призванная на борьбу с жиром. В целом, ее суть проста: вы кушаете только в течение 8 часов днем, а 16 часов из 24 пьете воду и кофе без сахара. Придерживаться данного метода не сложно — нужно отказаться от завтрака, а питаться в период с 11 до 19 часов дня.

Интервальное голодание действительно эффективно, особенно, если его совмещают с занятием спортом. В данном ключе выбрать следующие тренировки для сжигания жира:

интенсивные кардио на пустой желудок,

ходьба в среднем темпе до первого приема пищи,

дыхательные упражнения.

Утренние тренировки полезны тем, что позволяют запустить процесс расщепления липидов быстрее — организм давно не получал энергию из вне, а потому ему придется брать уже имеющуюся.

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Однако, интервальное голодание для женщин имеет неоднозначные отзывы. Некоторые ученые, например, Стефани Рупер (именно она впервые подняла ажиотаж вокруг этой методики) заявляют, что ИГ небезопасно для женщин и только вредит похудению. Ей противопоставлены взгляды других исследователей, которые указывают на то, что Стефани Рупер говорила о голодании «день через день», а 16-часовой перерыв в приеме пищи будет полезен представителям обоих полов.

В целом же, ИГ соответствует ритму жизни большинства людей. Отказ от завтрака и позднего ужина с соблюдением суточной нормы калорий научит вас чувствовать голод и насыщение и не переедать.

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