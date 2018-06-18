Почему я всегда хочу есть? 10 причин, по которым вы голодны 24/7

Голод — это способ вашего мозга сказать вам, что пора принимать пищу, чтобы генерировать полезную энергию. Но если ваш желудок сообщает о голоде даже после огромной порции, что-то явно не так. Голод — хороший признак здорового обмена веществ, ноиспытывать его все время нехорошо. Доктор Сьюзан Пирс Томпсон, автор бестселлера NY Times, Bright Line Eating, называет этот голод «ненасытным голодом». И есть причины, по которым вы и другие страдают от этого. Прочитайте МедикФорум и узнайте, почему вы всегда чувствуете голод и как решить эту проблему. 10 возможных причин, по которым вы чувствуете голод все время.

1. Вы потребляете слишком много углеводов

Я не говорю, что все углеводы плохие. Но простые углеводы, такие как мука и рафинированный сахар, вредны для вашего здоровья. И причина, по которой вы чувствуете голод, даже после употребления сахаристой пищи и рафинированных углеводов, заключается в том, что простые углеводы перевариваются и быстро усваиваются системой пищеварения. В результате, сразу после еды ваш желудок чувствует себя пустым, и вы снова чувствуете голод. Когда продукты требуют время, чтобы переваривать, вы остаетесь сытыми. Таким образом, лучший способ справиться с этим — полностью избежать потребления простых углеводов и сосредоточиться на еде здоровых и питательных продуктов.

2. Вы едите в соответствии с калориями, но не смотрите на составляющие

Я думаю, что мы все были виновны в этом в какой-то момент в нашей жизни. Хорошо, позвольте мне привести вам пример. Диетическая сода содержит 0 калорий. И вы пьетеее, думая, что вы не потребляете никаких калорий. Это правда, но это не вся правда.

Многие нездоровые продукты содержат мало калорий, но они имеют нулевую питательную ценность, а это означает, что они не содержат каких-либо существенных питательных веществ. И когда в организме недостает питательных веществ, мозг сигнализирует, что вам нужно есть. Таким образом, подсчет калорий не самый эффективный способ определить, что есть. Чашка свежевыжатого фруктового сока лучше, чем диетическая сода.

3. Вы подавлены

Напряжение или депрессия истощают нервную систему. И когда вы обеспокоены / подавлены, уровень кортизола постоянно высок в вашем теле. Это побуждает вас часто есть, чтобы чувствовать себя лучше. Пакет с чипсами, чашка с мороженым или сырные палочки — это «удобные» продукты, которые в будущем вам будут очень неприятны. Лучшим способом борьбы с этим типом стресс-реакции является поиск реального решения проблемы. Если необходимо, поговорите с кем-то, кому вы доверяете, или с незнакомцем, чтобы выразить негативные эмоции.

4. Вы хотите пить

Это на самом деле причина, по которой многие люди постоянно голодают. Обезвоживание может испортить ваши мозговые сигналы. И вместо того, чтобы пить воду, вы ищите холодильник и едите. Просто пейте воду, и, конечно же, вы перестанете чувствовать голод. Выпейте 500 мл воды сразу после пробуждения.

И затем, пейте 1-2 чашки воды каждые 1-2 часа. Делайте детоксикационные напитки и берите их на работу или в школу и устанавливайте напоминание. Все ваши проблемы с кожей, волосами, ногтямипройдут, только если вы это сделаете.

5. Вы смотрите на еду Ага. Вы правильно прочитали. Просмотр фотографий с едой или просмотр кулинарных шоу на YouTube или ТВ может стимулировать ваш мозг, чтобы жаждать больше еды. Вы либо должны быть очень сильными умственно, чтобы не захотеть эти вкусные продукты или не должны смотреть это или ограничивать свое время в социальных сетях. Последний вариант кажется более практичным и выполнимым.

6. У вас есть гипертиреоз

Возможно, вы страдаете от гипертиреоза, который заставляет вас чувствовать себя голодным все время. Это гормональное расстройство вызывает различные проблемы, связанные с ожирением и здоровьем, особенно для женщин. Таким образом, проверьте состояние щитовидной железы и измените свой образ жизни, здорово питаясь и регулярно тренируясь.

7. Вы потребляете меньше белка

Знаете ли вы, что у вас должен быть источник белка с каждым приемом пищи, который вы потребляете в течение дня? Это потому, что белки являются строительными блоками вашего тела. Ваши волосы, гормоны, ферменты и клеточные мембраны сделаны из белка. И они постоянно разрушаются. Итак, если вы не пополняете запасы белка в своем теле, вы будете чувствовать себя слабыми и голодными все время. Белки требуют больше времени, чтобы их усвоить (в отличие от рафинированных углеводов). Потребляйте рыбу, грибы, куриные грудки, молотую индейку, фасоль и бобовые, тофу и брокколи для удовлетворения потребностей вашего организма в белках.

8. Вы отвлекаетесь, когда едите

Есть два типа отвлекающих факторов — плохие и хорошие. Не обращать внимания на то, что вы едите, это плохой фактор. Когда вы используете социальные сети, пишете электронные письма, работаете из дома / кафе, телевизора, вы на самом деле не смотрите на свою тарелку, чтобы дать вашему мозгу визуальный сигнал о том, сколько вы ели.

В результате, через полчаса окончания обеда, вы снова чувствуете голод. Итак, не отвлекайтесь и сосредоточьтесь на своей пище.

9. Вы устойчивы к лептину

Лептин — это гормон, который секретируется жировыми клетками и предотвращает переедание. Но когда вы едите слишком много и накапливаете много жира в своем теле, ваш мозг перестает реагировать на лептин, выделяемый жировыми клетками, и вы становитесь устойчивым к лептину. Итак, вы полностью пропустите сигнал, чтобы перестать есть и постоянно чувствовать голод. Поговорите с врачом, чтобы убедиться, что вы устойчивы к лептину и следуете здоровому образу жизни.

10. У вас первые признаки диабета

Постоянное чувство голода может также означать, что ваше тело устойчиво к инсулину, что является одной из причин диабета. Инсулин — это гормон, который секретируется бета-клетками поджелудочной железы и помогает переносить глюкозу в клетки, где она превращается в полезную энергию. Когда вы переедаете, уровни инсулина постоянно высоки. И это вызывает резистентность к инсулину. В результате молекулы глюкозы не могут проникать в клетки. Когда это произойдет, ваше тело лишено энергии, и ваш мозг сигнализирует, чтобы вы ели больше. И все, что вы чувствуете в течение всего дня, — это голод. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как делать выводы. Ранее ученые рассказали, почему не уходит лишний вес.