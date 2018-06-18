Прыщи на спине: причины появления и способы борьбы

Какие продукты питания могут вызвать акне на спине, к какому врачу стоит обращаться с этой проблемой и почему одежда из хлопка и солнцезащитный крем станут вашими лучшими друзьями этим летом? BeautyHack узнал у дерматолога Светланы Якубовской (@sovetydermatologa), как раз и навсегда избавиться от прыщей на спине.

Казалось бы — прыщи на спине не так страшны, как на лице, ведь они не на виду. В холодное время года — возможно, но с приходом сезона открытой одежды и пляжного отдыха эта проблема становится крайне актуальной. Нередко угревая сыпь на спине сочетается с высыпаниями на лице, но бывают и случаи, когда кожа страдает от акне только в одной зоне. Усугубить ситуацию может и плотная одежда, и более интенсивное потоотделение — ведь спина потеет сильнее, чем лицо. Именно поэтому процесс лечения может сильно замедляться в связи с этими важными особенностями.

Причины появления прыщей на спине

Генетика и гормональные сбои

Главной причиной появления прыщей на спине считается чересчур активная работа сальных желез. А эта проблема может появиться на фоне генетических факторов — когда, например, имеется повышенная чувствительность сальных желез к секретируемым даже в нормальном количестве половым гормонам. Привести к этому могут и гормональные сбои, в результате которых уровень половых гормонов действительно повышается, что также стимулирует выработку кожного сала.

Неправильное питание

Врачи доказали, что две категории продуктов питания могут провоцировать появление прыщей как на лице, так и на спине: это высокоуглеводистая пища в виде сладостей, жареной картошки, гамбургеров, газировки и прочего фастфуда, а также молоко и молочные продукты. Зато есть исследования, что средиземноморский тип питания, то есть большое содержание в рационе рыбы и зелени, улучшает состояние кожи и способно уменьшить количество прыщей.

Внешние факторы

Необходимо помнить, что кожа на спине часто страдает от трения (одежда, рюкзаки и так далее), а в некоторых случаях и от неправильного ухода, в результате чего микробы быстрее размножаются. Поры может забить стекающий по спине шампунь или кондиционер (если вы моете голову, запрокинув ее назад), а также слишком жирный крем для тела. И банальные правила гигиены тоже никто не отменял.

При наличии такой проблемы стоит в первую очередь обратиться к дерматологу. Не нужно сразу искать причины в кишечнике, желудке и прочих внутренних органах. Причина акне намного проще в своем патогенезе и этиологии — да, внешние факторы и неправильный уход за кожей могут оказывать свое влияние, но вряд ли истинной причиной станет ваш гастрит или проблемы с пищеварением.

Конечно, акне вызывает эстетический дискомфорт — гнойничковые высыпания, рубцы и пятна особенно мешают летом, когда хочется надеть открытый наряд или просто выйти на пляж. Поэтому лечение лучше начинать на начальном этапе, а не когда вся спина «цветет».

Игнорирование проблемы может привести и к распространению высыпаний — образованию узлов, крупных подкожных элементов. Это и результат пренебрежения лечением, когда имеются серьезные нарушения в работе сальных желез. Молодые люди и подростки часто списывают все на гормоны — но ждать, когда все пройдет самостоятельно, не выход.

Методы борьбы с прыщами на спине

В домашних условиях

На вопрос — можно ли избавиться от прыщей самостоятельно — ответ один: да, можно, если вы специалист с медицинским образованием и, желательно, дерматолог или косметолог. Не нужно лечиться на форумах в интернете, советоваться с соседом по лестничной клетке или просить помощи у близких друзей — то, что подошло одному человеку, необязательно «исцелит» и вас. А самостоятельное применение лекарственных средств чревато провалом для вас и дополнительными сложностями для врача, который вами так или иначе будет заниматься.

В домашних условиях в помощь пойдут специальные средства для очищения — мы ведь используем особые средства для очищения проблемной кожи лица, поэтому на спину это тоже распространяется. Я рекомендую обратить особое внимание на гели для очищения с салициловой кислотой, маслом чайного дерева, а также бензоил пероксидом.

Если того требует клиническая картина, то врач может назначить наружные ретиноиды. Применяются они в форме мазей, кремов и гелей — и использовать их нужно однократно вечером на протяжении не менее трех месяцев. При значительном количестве высыпаний рекомендуется использовать точечные средства с антибиотиком в составе — например, с Кларитромицином или Эритромицином.

Косметология

Очень важно понимать, что процесс лечения акне может быть длительным, особенно, если вы ходили с прыщами годами. Ни один врач не в состоянии сотворить волшебство и избавить вас от высыпаний раз и навсегда за пару недель. Улучшить картину можно, но чтобы полностью очистить спину, потребуется много времени. К этому нужно быть готовым.

Вместо того, чтобы выдавливать высыпания, сходите на гигиеническую чистку к косметологу — да, она проводится и в области спины. А еще на эту часть тела тоже можно применять подсушивающие маски и делать пилинги — например, с кислотами. Другой вариант — фотолечение, во время которого бактерии, вызывающие акне, погибают под воздействием специального излучения. Оно же помогает коже быстрее восстановиться после лечения. Разумеется, это удобнее и правильнее делать под чутким руководством профессионала.

Каких ошибок следует избегать?

Не выдавливайте и не пересушивайте прыщи

Подсушить гнойнички на спине, как и на лице, любят все — но важно помнить, если если вы делаете это постоянно, то просто разрушаете защитный липидный барьер кожи, в результате чего он ослабевает и становится более подверженным влиянию патогенной микрофлоры. Помимо этого наши сальные железы начинают активнее продуцировать кожное салон в ответ на «пересушивание». Получается замкнутый круг — кожа сохнет, а лицо блестит все сильнее и сильнее.

Не увлекайтесь скрабами

Если на коже есть гнойнички, абразивные частицы только еще больше повредят кожу и разнесут инфекцию дальше по всей спине. Если акне на начальном этапе, используйте мягкие скрабы перед гелем для душа, чтобы избавиться от ороговевших клеток и открыть поры. Но в любом случае, использовать такие средства нужно не чаще раза в неделю.

Носите одежду из хлопка

Особенно во время спортивных тренировок и в жаркие дни. Одежда должна быть из стопроцентного хлопка — простая и комфортная, не прилегающая плотно к коже. И обязательно стирайте вещи чаще, чтобы остатки пота и бактерий не оседали на коже и не запускали вновь воспалительный процесс. Возьмите за правило менять футболку сразу после тренировки или если сильно вспотеете.

Избегайте трения

Если с проблемой акне на спине вы знакомы не понаслышке, не носите на спине рюкзаки и сумки — так они не будут раздражать кожу, заставлять вас потеть и усугублять состояние. То же самое касается и волос — в жару лучше сделать высокий пучок, чтобы избежать трения.

Не забывайте о защите от солнца

Многие считают, что солнце лечит акне. Если честно, оно просто маскирует ваши высыпания и пятнышки, зато потом прыщи возникают вновь и нередко с двойной силой. Запомните, что солнце вам не друг, и наносите солнцезащитный крем. Те, что подходят для лица, сгодятся и для спине — но не наоборот. И, конечно, отдавайте предпочтение средствам для жирной кожи.

Помните, что любое заболевание проще и быстрее остановить на начальном этапе, а не когда она запущена.

Берегите красоту и здоровье кожи!