6 привычек, которые мешают сбросить вес даже с самой эффективной диетой

Диеты — не лучший способ сбросить вес: многочисленные исследования подтверждают, что даже самые щадящие из них все равно с большой долей вероятности приведут к появлению «эффекта йо-йо», когда сброшенный вес через какое-то время вернется, да еще и приведя с собой пару-тройку дополнительных килограмм. Но если уж вы выбрали для себя именно такой способ похудения, стоит проверить: нет ли у вас привычек, которые способны уничтожить эффект даже самой строго диеты и свести все усилия к нолю?Плохо и мало спать

Недосып — один из главных врагов здорового метаболизма, от состояния которого во многом зависит не только фигура, но и здоровье. Мелатонин, гормон сна, отвечает не только за продолжительность и качество ночного отдыха, но и за скорость метаболизма: если в организме не хватает мелатонина, мозг принимает это за признак серьезного кризиса и на всякий случай начинает запасать энергию — мало ли, вдруг наступили голодные и страшные времена. И убедить его, что все в порядке и с жировыми запасами можно расставаться, почти невозможно. Спать в слишком теплой комнате

Самая оптимальная температура для липолиза — процесса переработки жира в энергию — это +17 градусов по Цельсию. Если вы привыкли спать в более теплой спальне, не старайтесь моментально перейти на новый режим — это чревато проблемами со сном. Просто постепенно снижайте температуру в комнате — в конце концов вы убедитесь, насколько сон станет крепче, а вы сами — стройнее. Пропускать завтрак

Или завтракать, но слишком легко. Завтрак — самый главный прием пищи, который «будит» наш организм, создает основу энергетического баланса всего дня и в конце-концов определяет режим питания на сутки. После плотного, богатого белком завтрака долго не захочется есть, не понадобятся перекусы (главный враг вех худеющих), а порции за обедом и ужином будут меньше. Кроме того, не стоит забывать и о том, что именно продукты, съеденные до полудня, наш организм охотнее перерабатывает в энергию, а не в жир. Есть перед компьютером, книгой или телевизором

«Никаких книг за обедом», — наверняка говорила вам в детстве мама. И была совершенно права: отвлекаясь во время еды на чтение, серфинг в соцсетях или просмотр сериала, мы хуже отслеживаем сигналы о насыщении — и съедаем намного больше, чем нам на самом деле надо. Не отвлекайтесь во время еды — и сами удивитесь, как мало на самом деле надо есть, чтобы насытиться. Заниматься спортом перед сном

Вечерняя пробежка? Отлично, но только если вы не на диете. Чем интенсивнее тренировка, тем в более раннее время ее лучше проводить — а для вечера лучше оставить йогу или пилатес. Утром организм куда охотнее расстанется с запасами жира и переработает их в энергию — а вот вечером для того же результата ему понадобится намного больше усилий. Пить зеленый чай Полезный и вкусный напиток, обладающий только одним недостатком: содержание кофеина в нем в несколько раз выше, чем в черном чае или кофе. Если вы всерьез решили похудеть, исключите зеленый чай из своего рациона — по крайней мере, во второй половине дня. Замените чашечкой мятного чая: недавние исследования доказали, что с этот напиток практически идеален для всех, кто хочет сбросить вес.