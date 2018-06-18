34-летняя Алсу раскрыла простой секрет плоского живота и упругой попы

Алсу рассказала, что делает, чтобы без стеснения носить короткие топы и узкие джинсы.

Идеальной фигуре Алсу завидуют многие женщины. Однако секрет ее прост. «10 приседаний, 15 отжиманий и 20 упражнений для пресса каждое утро и я готова к таким ‘опасным’ костюмам», — призналась певица.

Все дело — в регулярности нагрузок. Фитнес-тренеры не раз говорили, что даже самые простые упражнения могут быть очень эффективными. А для того, чтобы они вошли в привычку, необходимо всего 66 дней.

А вы занимаетест спортом?

Фото: instagram