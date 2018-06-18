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Интим накануне: правда ли, что секс может вызвать преждевременные роды?
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Интим накануне: правда ли, что секс может вызвать преждевременные роды? 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Многие слышали о том, что секс на позднем сроке беременности может приблизить роды. Но так ли это на самом деле — или это просто совпадение?
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Кое-что зависит от спермы
Специалисты считают, что наступление родов после секса — совпадение. Если ребенок уже собрался наружу, это никак нельзя ускорить — и тем более сексом.
Но есть другая причина не отказывать в интиме на большом сроке! В сперме содержатся простагландины, которые размягчают шейку матки.
Оргазм и ласки сосков — безопасны
Во время оргазма тело вырабатывает гормон окситоцин, который стимулирует схватки. То же самое происходит и при стимуляции сосков. Но если тело еще не готово к родам, ничего не произойдет.
Опасаться секса во время беременности стоит лишь в том случае, есть врачи поставили риск преждевременных родов. И не потому, что секс имеет волшебное влияние на начало родов, а потому, что в этой ситуации любые лишние движения вообще небезопасны.
Точно так же не приближают роды острая еда, развешивание белья, акупунктура и другие народные методы. Все это — совпадения! Поэтому, если тебе чего-то хочется, не отказывайся от этого — когда ребенок родится, будет не до того.
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