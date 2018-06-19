Как лечить трещины на пятках: советы

Люди часто сталкиваются с такой проблемой, как трещины на пятках. Этот недуг не только доставляет неудобства и выглядит не эстетично, но еще и приносит много болезненных ощущений. Трещины могут возникнуть не только у женщин, но и мужчин, если человек не следит за состоянием своих стоп.

Обычно недуг встречается у людей после тридцати лет, когда кожа становится более сухой и плотной, именно тогда и возникает вопрос, как лечить трещины на пятках в домашних условиях. Однако же многие вовсе не обращают никакого внимания на состояние своих ног даже после появления первых трещин, что усугубляет ситуацию. При отсутствии лечения, трещины становятся более глубокими, что приводит к болям при ходьбе, а также возникновению воспалительного процесса.

Основные причины образования трещин

Если кожа полностью здорова, насыщена минералами, витаминами и влагой, то она будет достаточно мягкой и эластичной. Гладкость и красота пяток будет сохраняться длительное время, если правильно производить уход за стопами, ведь кожа на пятках нуждается в уходе также, как и лицо. При отсутствии ухода, кожа становится более сухой и плотной, постепенно на ней начинают образовываться трещины. Сами трещины также могут быть различными, они могут быть мелкими и короткими, а также длинными и достаточно глубокими. При отсутствии лечения в области трещин может возникнуть воспаление, покраснение и язвы.

Негативное изменение в кожном покрове пяток может возникнуть по различным причинам, к ним можно отнести:

Развитие авитаминоза. В медицинской практике отмечено, что трещины обычно возникают у тех людей, которые страдают от недостатка в организме витаминов Е и А, именно эти компоненты необходимы для красоты и здоровья кожи.

Сахарный диабет. Наиболее часто с проблемой сталкиваются именно диабетики, кожа их стоп быстро высыхает, что приводит к образованию трещин.

Дисфункция органов. Недуг зачастую возникает у тех людей, которые страдают от нарушения функций щитовидной железы.

Нарушение обмена веществ. Еще одна причина, по которой нарушается водный баланс в организме.

Грибковые заболевания. Инфицирование кожи грибком может привести к пересушиванию пяток, а это в итоге приводит к глубоким трещинам.

Дерматит. Достаточно серьезное кожное заболевание, которое может вызвать множество осложнений, в том числе и трещины.

Сухость кожи. Это можно отнести к индивидуальным особенностям кожи, трещины появляются у тех людей, у которых кожа склонна к сухости.

Реакция на синтетику. Сюда же можно отнести ежедневное ношение тесной и неудобной обуви, использование синтетических носков и колготок.

Повышенная подвижность. Из-за частой ходьбы могут образоваться трещины на пятках.

Все эти проблемы можно устранить на начальном этапе, но если недуг уже проявил себя, следует выяснить, как лечить трещины на пятках в домашних условиях лекарствами и народными рецептами.

Как оказать первую помощь

Можно значительно улучшить состояние ног, если применять увлажняющие и кератолитические крема. Когда появляются первые трещины, можно провести процедуры первой помощи, чтобы не возникло воспаление, и проблема не распространилась:

Используется обычный быстрый клей, который можно приобрести в магазине, хотя кому-то такой метод лечения может показаться не безопасным, но многие дерматологи считают его весьма эффективным. Перед тем как нанести его на кожу стопы, пятки следует тщательно промыть теплой водой с мылом. После этого стопы насухо вытирают мягким полотенцем, и на поврежденный участок наносят несколько капель такого клея. В течение двух минут клей полностью застынет.

Если клей достаточно хорошо зафиксирует края трещины, то она постепенно начнет заживать, плюс в том, что в рану не будут проникать вредные микроорганизмы, а значит инфицирование трещины исключено. В течение недели никакого другого лечения не понадобится, со временем можно будет удалять ороговевшие клетки кожи с пораженного участка пятки.

Спустя одну неделю, следует начинать постепенно распаривать грубую кожу на пятках, для этого рекомендуют использовать теплые ванночки, очень эффективно помогает ванночка с солью. Огрубевшие участки после процедуры обрабатывают пемзой, чтобы удалить лишнюю кожу. Процедуру следует выполнять в течение нескольких дней, чтобы не навредить себе.

Существуют специальные крема, которые ускоряют процесс отделения кожи. В их основе содержатся такие кислоты, как салициловая и молочная. Эти препараты наносят на пятки сразу после обработки пемзой.

В утреннее и вечернее время на стопы наносится увлажняющие крем, а чтобы усилить эффект от его действия, следует надеть на ноги носки из хлопка.

Этот вариант, как лечить трещины на пятках в домашних условиях, является самым простым и доступным, результат можно заметить всего через три недели.

Скраб для ног Это средство достаточно эффективно в борьбе с трещинами на пятках, а если быть точнее, то скраб позволяет удалить ороговевшие клетки кожи, тем самым предотвращая появление новых трещин. Перед тем как применить средство, следует хорошо распарить ноги в горячей ванночке. Чтобы процесс распаривания шел быстрее, можно добавить в воду немного жидкого мыла или геля для душа. Процедура же производится таким образом:

сначала следует подготовить ванночку для ног, для этого в теплую воду наливают мыло и перемешивают, процедура проводится перед сном;

ноги погружают в мыльную воду и выдерживают около двадцати минут;

как только кожа хорошо распарится, следует удалить огрубевшие участки с помощью пемзы;

теперь понадобится обычная крупная соль, с ее помощью растирают слегка подсушенные стопы;

соль смывается чистой теплой водой, пятки вытирают полотенцем и смазывают специальным кремом для увлажнения, после этого надевают носки из хлопка.

Такой метод, как лечить трещины на пятках в домашних условиях, применяется до того момента, пока вся огрубевшая кожа не будет удалена, выполнять процедуру следует каждый день.