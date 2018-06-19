Польза и вред клубники для здоровья женщины

Клубнику за ее вкус любят все — и взрослые, и дети. Только мало кто задумывается о том, какую пользу и какой вред она причиняет здоровью женщины и мужчины. Сегодня разберем ее влияние на женский организм, а также полезные свойства этой ягоды.

Клубника в народной медицине

отвары помогают бороться с депрессией и сильными стрессами, так как в ней содержится «гормон радости»;

выпитый на ночь целебный чай поможет избавиться от бессонницы;

настойки помогают уменьшить боль при низком давлении и заболеваниях артерий эластичного типа. Использование того или иного продукта в народной медицине считается своеобразным показателем его пользы. Клубнику часто можно видеть в списке ингредиентов для отваров, целебных чаев и настоек. Причем в их приготовлении используют все части растения: и ягоды, и листья, и стебельки. Чем же так полезна клубника в народной медицине?

Использование в косметологии

Натуральная косметика с каждым годом становится все более популярной и востребованной, поэтому косметологи стараются заменять химические компоненты естественными. Клубника часто используется в омолаживающих кремах, так как прекрасно подтягивает кожу и сглаживает морщины.

При полном курсе использования качественных кремов из клубники ваша кожа будет выглядеть свежей и заметно помолодевшей. А все потому, что в клубнике содержатся витамины А, Е, С.

Косметические средства из этой ягоды можно приготовить и в домашних условиях. К таковым относятся скрабы для лица и всего тела. В данном растении много мелких косточек, которые при нанесении скраба способствуют удалению ороговевшей кожи. Кроме того, маленькие косточки клубники при использовании скраба разгоняют кровь, повышая упругость кожи, и препятствую возникновению целлюлита.

Клубника также обладает отбеливающим свойством, поэтому кода не только подтягивается, но и меняет свой цвет в лучшую сторону.

Употребление во время беременности

калий;

кальций;

магний. Особенно полезна клубника женщинам, находящимся в первом триместре беременности. Благодаря содержащейся в ней фолиевой кислоте, эта ягода тонизирует матку и способствует укреплению плода. А также в клубнике содержатся следующие компоненты, которые тоже очень полезны при беременности:

Во втором триместре клубника наибольшее влияние оказывает на саму женщину. Как уже говорилось ранее, ягоды этого растения помогают избавиться от бессонницы, избежать сильных стрессов и укрепить нервную систему в целом.

Но во время третьего семестра беременности клубника может принести не только пользу, но и вред для здоровья женщины. Поэтому будущим мамочкам лучше отказаться от употребления клубники на поздних сроках.

Клубника для похудения

Худеть, употребляя вкусные продукты, не это ли мечта каждой женщины? Клубника поможет вам в этом. Профессиональными диетологами разработана полноценная клубничная диета. К слову, она признана одной из самых чадящих и доступных, так как в 200 г ягоды содержится всего 80 калорий, но голод они приглашают все 100%.

Они создают ощущение сытости, при этом, не превышая дозволенное диетой количество калорий. Все эти факторы уменьшают риск срывов и появления депрессивного состояния. Плюсом ко всему, сидя на клубничной диете, вы избавляете организм не только от лишних килограммов, но и от шлаков и токсинов.

Другие варианты использования

Помимо вышеописанных вариантов использования клубники для женщин так, чтобы они принесли пользу, а не вред, есть еще масса сфер, в которых применяется клубника в лечебных целях. Давайте рассмотрим основные из них.

Клубника на 80% состоит из воды. Именно благодаря этому она так полезна для кровообразования и сердца. В воде из клубники содержится много полезных компонентов, поэтому она также нормализует ритм биение сердца и способствует его правильной работе.

С возрастом память становится всё хуже, поэтому женщинам за 50 особенно рекомендуется употреблять эту ягоду, так как в ней содержатся вещества, помогающие омоложению клеток головного мозга. А, следовательно, и улучшению памяти и трудоспособности.

Ухудшение зрения — важная проблема современности. К счастью, есть множество ягод, способствующих восстановлению зоркости. В их число входит и клубника, которая не только восстанавливает зрение, но и осуществляет профилактику различных заболеваний, таких как сухость, воспаления.

С возрастом при малоподвижном образе жизни в суставах накапливаются соли, и если вовремя не принять меры, то они могут вызвать болевые ощущения. Клубника же способствует рассасыванию солевых отложений.

Помимо солей, клубника выводит из организма прочие вредные вещества, поэтому ее можно назвать самым настоящим детоксикантом.

Противопоказания

Трудно поверить, но даже такая безобидная ягода, как клубника, помимо принесенной пользы может нанести и вред для здоровья женщины. Вот список самых распространенных противопоказаний.

При наличии аллергии клубника может вызвать сильный побочный эффект в виде зуда, покраснений и высыпаний, так как ягода является очень сильным аллергеном. Поэтом если у вас есть аллергия, не стоит употреблять клубнику даже в маленьких дозах.

Не рекомендуется употреблять клубнику людям, страдающим болезнями желудка, в том числе язвой. А также если у вас наблюдается повышенная кислотность желудочного сока, то клубнику тоже стоит заменить другими ягодами, так как в них имеется много кислот.

Болезни кишечника также являются противопоказанием, ведь маленькие семечки клубники могут вызывать раздражение стенок кишечника, вследствие чего возможно появление воспалений.

Девушкам, страдающим повышенным кровяным давлением, не стоит вводить в свой рацион клубнику в больших количествах, так как она сильно воздействует на кровяную систему.

Если вы принимаете лекарства, в состав которых входит энаприл, то клубника — не самая лучшая ягода для вас. В сочетании с этим компонентом она оказывает сильную нагрузку на почки.