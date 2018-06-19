Поддержка необходима: советы для потери веса без проблем

Тем, кто сидел на диете, известно, насколько это может быть сложно. Кроме того, особенно много неудобств приносит диета, когда вы тратите на нее много сил, времени или денег. Но не обязательно быть богачом, чтобы эффективно бороться с лишним весом.

Порции имеют значение

Диетологи правы, когда говорят о полезности перехода на здоровую пищу. Но этого порой бывает недостаточно. Для того, чтобы быстрее похудеть, отдайте предпочтение меньшим порциям. Это улучшит ваше пищеварение и через время вы отвыкните от жирных закусок.

Оставайтесь активными

Не поленитесь потратить час на прогулку или упражнения, которые вы можете сделать дома. Вам не стоит много времени тратить на спорт, чтобы улучшить свои показатели. Достаточно не сидеть целый день в кресле.

Придерживайтесь основ

Не верьте диетам, которые обещают вам потрясающие результаты за короткий срок. Сосредоточьтесь на главных принципах любой работающей диеты: держите количество калорий на низком уровне и не пренебрегайте спортом.

Простые замены творят чудеса

Замены — хороший выбор, когда вам нужно уменьшить количество жира и сахара во всем своем рационе. Постепенно заменяйте картофельное пюре на пюре из цветной капусты, а сметану — нежирным йогуртом.

Не игнорируйте силовые тренировки

Хотя для потери веса часто используются кардио тренировки, этого недостаточно. Для тех, кому хочется достичь идеальной фигуры, нужно ходить и на силовые тренировки. Развивая мышцы вы помогаете себе построить тело потрясающей формы.

Очень важна поддержка друзей

Нужно, чтобы вам постоянно оказывали поддержку. В тот момент, когда мы начинаем заниматься своим весом, важно пользоваться мотивацией для того, чтобы не останавливаться. А с друзьями заниматься гораздо интереснее.

Посмотрите ролики с упражнениями на YouTube

Видеоресурсы могут стать лучшим помощником, если вы знаете, как ими пользоваться. В интернете полно хороших видеороликов, которые могут стать для вас полезными. А большинство из «домашних программ тренировок» не требуют никакого оборудования.

Планирование питания

Это бывает сложно, особенно, если вы ограничены во времени. Имейте в виду: планирование точно отвлечет вас от нездоровой пищи и не саботирует ваш прогресс.

Сокращение жира

Жиры существуют в любом рационе и во время похудения вам нужно свести их количество к минимуму. Лучшим результатом этому будет потеря веса, которая не будет стоить ничего. ​