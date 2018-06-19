Асаны йоги для упругости ягодиц

Округлые, подтянутые ягодицы — мечта многих женщин. Повлиять на уменьшение ширины бедер довольно затруднительно, поскольку этот показатель зависит от врожденных особенностей тела, но изменить форму и объем ягодиц вполне реально. Мы расскажем, как йога может помочь в этом вопросе.

Плюсы йоги

Один только факт, что существование йоги как средства оздоровления тела и духа исчисляется сотнями лет, является подтверждением ее эффективности и пользы. Изначально йога — духовная практика, в концепции которой заключена цель создать равновесие между всеми телами человека: согласно аюрведе их пять. Подобная гармония достигается при помощи специальных асан (поз), определенной техники дыхания, ну и конечно, поддержания здорового образа жизни.

гибкое выносливое тело;

здоровье внутренних органов;

замедление появления возрастных изменений;

укрепление мускулатуры и суставов;

улучшение памяти и в целом показателей деятельности мозга;

ускорение метаболизма;

нормализацию веса;

улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

обретение душевной гармонии и умиротворенности;

снятие напряжения и многое другое. Постоянная и осознанная практика йоги в конечном счете дает:

воздействуют сразу на все мышечные группы;

способствуют не просто похудению (уменьшению веса), а позволяют подтянуть силуэт и задать мышцам форму и рельеф. Особенность йоги как способа улучшить состояние физического тела заключается в том, что асаны:

При этом отсутствует излишнее напряжение и чрезмерные нагрузки: практика проводится в неспешном, комфортном ритме.

Правила эффективной йоги

Йога, в первую очередь, — духовная практика, не спорт, однако упражнения на ее основе столь эффективны, что применяются людьми отдельно как направление фитнеса.

как во всем и везде, в йоге необходимо придерживаться принципа регулярности. Первые шаги могут показаться трудными, однако, через некоторое время твое тело привыкнет, начнет буквально нуждаться в подобной нагрузке, и ты будешь ожидать занятия с нетерпением и радостью;

лучший способ обучиться основам йоги — познавать технику асан под присмотром грамотного сертифицированного специалиста. Безусловно, при желании на просторах интернета можно найти много обучающих статей или видео, но нужно понимать, что эффективность асан и безопасность их сложных вариаций — в точном техническом исполнении, поэтому будет отлично, если тренер объяснит твои ошибки со стороны и даст нужные разъяснения;

даже йога-фитнес без претензий на духовный рост требует определенной обстановки: место для занятий должно быть удобным, спокойным, наполненным воздухом. Идеальный вариант — насладиться практикой на лоне природы;

еще один принцип, по сути касающийся любого процесса обучении: постепенность. Не хватайся за сложные асаны и их комбинации, даже если к этому располагает твоя физическая форма. Качество здесь важнее «силовых» побед. Начни с простого набора позиций, изучи верную технику их выполнения, наращивая число повторов и длительность, доведи ее до автоматизма, затем можно добавлять новые элементы;

в ходе практики наблюдай за дыханием, реакцией тела, откликом в мыслях и ощущениях: здесь мы говорим об осознанности. Такой подход к занятиям позволит научиться лучше чувствовать свое тело, расслаблять его, переключаться мыслями с каждодневных проблем, настраивать свое сознание положительно, на достижение поставленных целей. Чтобы выполнение асан оказало максимальный эффект на твою фигуру, соблюдай следующие правила:

Формируем и укрепляем ягодицы

Предлагаем следующий набор асан, которые позволят улучшить силуэт, привести ягодицы в тонус и подтянуть их.

1) Поза стула или Уткатасана

Исходное положение — стоя. Ступни можно расположить на уровне бедер (смотрят вперед), либо рядом друг с другом. Пятки прижимай к полу; руки — прямые, стремятся пальцами вверх. Ладони соприкасаются или обращены друг к другу на ширине плеч. Следи, чтобы плечи не поднимались к ушам. Живот втяни, ягодицы напряги, держи в тонусе; грудь расправлена. Соверши присед, будто хочешь опуститься ягодицами на край стула; бедра должны стать параллельны полу. Если чувствуешь потерю равновесия, чуть расставь ноги. Колени держи в пределах уровня пальцев стоп. Удерживай спину прямой, не заваливайся сильно вперед. Взгляд — прямо, дыши ровно и глубоко. Останься в асане на 7 дыхательных циклов (вдох-выдох).

Уткатасана позволяет значительно нагрузить и укрепить мускулатуру таза, бедер и голеностоп; улучшается осанка и показатели работы сердца.

2) Поза воина I или Вирабхадрасана I

Исходное положение — стоя, руки опущены. Расставь широко ноги (расстояние между ступнями 120-130 см). Вправо поверни: правую стопу — на 900, левую — под углом около 500 и сам корпус. Вдохни и присядь на правую ногу (угол между бедром и голенью должен стать прямым). Совместно с приседанием подними вытянутые руки вверх, ладони сомкни либо чуть разведи. Обе пятки прижимай к полу; копчик стремится к левой ступне. Колено не должно выйти за уровень пальцев стопы. Следи, чтобы плечи не понимались к ушам, направляй их в сторону таза. Руками стремись выше, расширяя и поднимая грудную клетку. Взгляд можно направить прямо, либо, чуть запрокинув голову, на ладони. Оставайся в асане 5 дыхательных циклов. Дыши равномерно без резких толчков, выход из асаны осуществляется на вдохе. Повтори позу на другую ногу.

Поза воина I отлично подходит для укрепления спины, стоп, квадрицепсов и ягодичных мышц. Также благотворно воздействует на мышцы пресса и грудную клетку.

3) Поза воина III или Вирабхадрасана III

Исходным положением будет Поза воина I, например, с левой ногой впереди и, соответственно, корпусом, повернутым влево. Выпрями ногу и наклонись прямым корпусом до параллели с полом. Правую ногу подними вверх также до параллели с полом. Руки оказываются вытянутыми вперед; если затруднительно держать ладони сомкнутыми, можно удерживать их на уровне плеч. Случается, что такое положение рук вызывает излишнее напряжение и дискомфорт: в этом случае опусти руки на бедра. Пресс держи напряженным. Голову повторяет линию спины; взгляд — в пол. Будет отлично, если ты останешься в этом положении на 5 дыхательных циклов.

Эта асана отлично укрепляет мускулатуру ног и ягодиц, придает им красивую форму; хорошо прорабатываются мышцы плечевого пояса и спины; улучшается осанка и координация тела.

4) Поза планки или Кумбхакасана

Исходная позиция — стоя на четвереньках; руки — под плечами, пальцы разомкнуты и смотрят вперед. На вдохе вытяни поочередно обе ноги назад, поставив стопы на пальцы на уровне бедер. Напряжением ягодичных мышц и мышц пресса удерживай тело ровным без прогибов в пояснице и коленях. Голова продолжает линию корпуса; взгляд — в пол. Дыхание ровное и спокойное. Оставайся в позе, пока позволяют твои физические возможности: обычно начинают с продолжительности в полминуты, доводя до 60 сек. и более. Выходи из позиции на выдохе, поставив колени на пол.

Асана обеспечивает эффективный тренинг рук, запястий, спинных мышц и мускулатуры ног.

Поза планки также является исходной для выполнения Позы боковой планки или Васиштхасаны.

Для выполнения Позы боковой планки встань в Позу планки, затем перенеси вес тела на одну из ладоней и разверни корпус вбок. Стопа ноги, которая оказалась сверху, плотно прижата к стопе ноги снизу. Плечо, которое оказалось сверху, чуть отведи назад; а то, что расположилось снизу — чуть вперед. Удерживайся в положении от 30 до 60 секунд. Отдохни и повтори на другую ногу.

5) Поза моста или Сету Бандхасана

Исходная позиция — лежа на спине. Поставь стопы на пол, расположив пятки близко к тазу. Руки размести по бокам тела, ладони повернуты к полу, кончики пальцев соприкасаются с пятками. Вдохни и подними бедра, уперевшись стопами и ладонями в пол и округляя позвоночник. Напряжением ягодичных мышц тяни бедра выше. Усилием рук и плеч максимально округляй грудь. Зафиксируйся в позиции на полминуты. Признак правильно выполненной техники асаны — напряжение и даже легкая болезненность в спине. Если напряжения нет, вероятно, недостаточно подняты бедра. Если шея или предплечья испытывают сильный дискомфорт, проверь, не прижаты ли они к ушам. При излишнем напряжении в коленях размести стопы ближе к бедрам.

Поза моста способствует растяжению мускулатуры спины, и, конечно, укрепляет ягодичные мышцы.

6) Поза лодки на животе или Наукасана

Ляг на пол лицом вниз. Ноги держи сомкнутыми с вытянутыми назад пальцами, руки стремятся вперед ладонями вниз, голова упирается лбом в пол. Выдыхая, плавно подними голову, руки, верхнюю часть туловища и ноги. Прогиб в позвоночнике должен быть максимальным. Пальцы рук и ног удерживай на одном уровне. Находясь в позиции, осуществи задержку дыхания на 3-4 сек., затем, выдыхая, ляг на пол. Повтори асану еще несколько раз.

Поза лодки является хорошим средством профилактики отложений жира на теле, эффективным способом подтянуть ягодицы, повысить гибкость позвоночника.

При кажущейся простоте описанные асаны чрезвычайно эффективны при правильном регулярном выполнении. Немного старания и терпения, и твоя мечта о соблазнительном силуэте станет реальностью.