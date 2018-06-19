Людям помогут худеть на белом хлебе

Уже через 10 лет в распоряжении человечества сможет оказаться полезный для здоровья белый хлеб. С его помощью, к примеру, можно будет бороться с диабетом.

Ученые работают над созданием первого в истории полезного белого хлеба. Ни для кого не секрет, что этот очень популярный среди огромного количества людей продукт содержит не слишком полезные углеводы, которые могут приводить к появлению лишнего веса, скачкам уровня сахара в крови, ожирению и диабету.

Сторонникам здорового образа жизни рекомендуется употреблять цельнозерновой хлеб, который нельзя назвать классическим белым, так как он отличается от привычных для нас батонов и цветом, и консистенцией, и вкусом.

В классическом белом хлебе содержится разновидность крахмала, которая очень быстро переваривается в организме, что и приводит к скачкам сахара в крови.

Чем больше мы едим белого хлеба, тем больше инсулина вырабатывает поджелудочная железа, что со временем может привести к резистентности к инсулину и диабету второго типа. Из-за того, что белый хлеб переваривается слишком быстро, организм не успевает почувствовать себя сытым, быстро рождая новое ощущение голода, которое грозит перееданием. Именно с этой проблемой и хотят справиться ученые.

Они работают над разновидностью крахмала, который будет перевариваться гораздо более медленно.

По их прогнозам, первый в истории полезный для здоровья белый хлеб появится через 10 лет. Исследователи подчеркивают, что пшеница — крупнейший источник крахмала, обеспечивая человечеству пятую часть всех необходимых суточных калорий. Именно поэтому очень важно сделать белый хлеб и другие продукты из нее максимально полезными для здоровья.

В цельнозерновом хлебе также имеется крахмал, но именно белый хлеб обладает повышенным гликемическим индексом, что делает его вредным.