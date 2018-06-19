Татуировки опасны при слабом иммунитете

Шотландские врачи из NHS Greater Glasgow и Clyde предупреждают, что людям с иммунодефицитами не стоит делать татуировки — это может привести к непредсказуемым последствиям.

Медики описывают случай, когда цветная татуировка на бедре у женщины с муковисцидозом через несколько месяцев после нанесения привела к развитию воспалительной миопатии и хронической боли в колене и бедре. Речь идет о воспалении, поражающем скелетные мышцы, которое со временем приводит к их повреждению.

Перед этим на протяжении нескольких лет женщина принимала иммуносупрессивные (подавляющие иммунитет) препараты после операции по трансплантации легких. По ее словам, боль в ноге началась уже через 9 дней после того, как она сделала тату. Болеутоляющие не помогали, и еще через 10 месяцев ее направили к ревматологу, пока, наконец, биопсия мышц бедра не показала, что речь идет о воспалительной миопатии.

Хотя это первый зарегистрированный случай патологической реакции организма с ослабленным иммунитетом на тату, врачи предупреждают, что в такую ситуацию может попасть любой человек с иммунодефицитом.

Следует также учитывать, что и обычные риски от нанесения татуировки (от незначительного раздражения кожи до угрозы масштабного инфицирования) у людей с ослабленной иммунной системой также будут значительно выше, чем у обычного человека.