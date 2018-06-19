Аллергия — чума 21 века: как определить «врага» по крови?

Она заставляет нас болезненно морщиться при виде цветущих растений, вынуждает отказать себе в удовольствии завести домашнего питомца и даже ставит под запрет любимые лакомства.

Аллергия. Её называют самым распространенным заболеванием XXI века, от которого страдает более 40 процентов населения Земли. По прогнозам медиков, аллергиков еще больше, просто у многих заболевание протекает незаметно, не причиняя неудобств и не требуя вмешательства специалистов. Пока не требуя.

Этот враг нашего здоровья опасен, в первую очередь, тем, что он не видим для глаза, и выявить проблему чрезвычайно сложно. Тем не менее, в каждом доме можно найти как минимум 6-7 источников развития аллергии, начиная обычной пылью и заканчивая бытовой химией. Немалое влияние оказывает и наследственность: при наличии аллергии у одного из родителей, риск развития заболевания у ребенка составляет 33%, если страдают оба — опасность возрастает до 70 процентов. К сожалению, большинство аллергенов окружает нас не в определенное время, а круглый год, поэтому лечение не терпит отлагательств. Обнаружить невидимого врага поможет наша кровь.

Злые шутки аллергии

Самыми современными методами диагностики и лечения аллергии владеют специалисты Оренбургской областной станции переливания крови в медицинском Центре на Майском проезде. Здесь пациенты могут получить полный комплекс медицинских услуг, и первым шагом обязательно будет индивидуальный для каждого план обследования.

— Существуют различные способы диагностики аллергии, — отмечает аллерголог-иммунолог, врач высшей категории Ирина Федотова , — и многие врачи считают, что применить их можно только в момент отсутствия цветения. Например, проведение кожных проб годится для холодного времени года. Но медицина же не стоит на месте! Сейчас мы владеем методами молекулярной диагностики аллергии по крови. Они не только не уступают, но и во многом превосходят стандартные виды. И теперь реально в любое время года, даже при цветении «причинной» травы, определить класс аллергии и узнать, какой именно аллерген сыграл с человеком такую злую шутку, наградив его сезонным ринитом, астмой или любыми другими проявлениями этого заболевания.

В отделении гравитационной хирургии крови пациентам представлен весь набор высокотехнологичных процедур. Метод гравитационного плазмофереза позволяет эффективно проводить очистку крови при самых разных аллергических патологиях. И как результат — стойкая долговременная ремиссия! Заведует этим отделением Ирина Каверина, которая не скрывает своей гордости:

— В отличие от стандартных медикаментозных методов, которые приняты во всем мире, наши методики позволяют организму очиститься от аллергии, от циркулирующих иммунных комплексов: аппаратное очищение крови, озонотерапия, внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови. Это адресная терапия, которая воздействует непосредственно на обнаруженную «мишень». Такие методики позволяют скоррегировать состав и свойства крови и повысить эффект медикаментозной терапии.

Здоровье изнутри и снаружи

Именно кровь принимает на себя первый удар вредных веществ, которые способны вызвать аллергические реакции. Иммунологи и аллергологи Центра напоминают, что здоровый организм начинается со здоровой крови и здоровой кожи. При аллергии очень часто это прямая связь: среди наиболее распространённых кожных реакций стоят крапивница, экзема, атопический дерматит и нейродермит. Привести кожу в порядок поможет космецевтика премиум-класса, разработанная в лаборатории клеточных технологий.

— В нашем медицинском центре работа ведется комплексно всеми специалистами, — говорит врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Гедзь. — Очищаем организм — очищаем и кожу. Используя нашу космецевтику, мы оздоравливаем и омолаживаем организм и изнутри, и снаружи.

Специалисты областной станции переливания крови в медицинском Центре на Майском предлагают самое современное оборудование для обслуживания своих пациентов и гарантируют высочайший уровень лечения и наблюдения. Быть настолько уверенными в своих словах могут только по-настоящему влюбленные в свое дело люди. Вы же сможете в этом убедиться, едва откроете дверь Центра, потому что путь к здоровью здесь начинается прямо с порога.

Оренбургская областная станция переливания крови Медицинский центр работает по адресу: г. Оренбург, проезд Майский 2/1.

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