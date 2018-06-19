Пять фактов об ингаляторах, которые должен знать каждый

Ингаляции считаются самым эффективным способом лечения заболеваний дыхательных путей. Процедура охватывает всю поверхность слизистой оболочки, действующее вещество быстро всасывается в кровь, чего нельзя сказать о таблетках. Да и зачем подвергать нагрузке желудок и печень, если можно избавиться от микробов, мокроты и слизи в дыхательной полости быстрее? Однако у ингаляторов есть немало противопоказаний и особенности, которые следует учитывать всем без исключения. Как правильно выбрать ингалятор, чтобы не навредить здоровью, корреспонденту «МИР 24» рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев

Компрессионный не самый лучший

Современный рынок медицинской техники предлагает три типа ингаляторов: компрессорный, ультразвуковой и небулайзерный. Если необходимо справиться с заболеванием, которое затронуло легкие, бронхи и трахеи, то лучше всего выбрать набулайзерный инголятор, а вот от компрессороного стоит отказаться.

«Компрессор — это самый простой и не самый лучший на сегодняшний день. Ультразвуковой — это неплохой вариант, но, если мы говорим про заднюю стенку глотки и носоглотку, то лучше всего выбрать небулайзерный. Он лучше всего производит дробление, что подходит для бронхов, легких и трахеи», — сказал врач.

Показаний к применению очень много

Медики настоятельно рекомендуют держать ингаляторы в каждой семье из-за большого количества показаний к применению. Среди основных: заболевания лор-органов, бронхолегочной системы, трахеи и легких.

«Ингалятор должен быть в каждом доме исемье, потому что показаний много. Во-первых, это заболевания лор-органов: для слизистой оболочки полости носа, при воспалении слизистой, для задней стенки глотки, для нёбных миндалин, при хроническом тонзиллите, для носоглотки, при аденоидах у детей, при синуситах — тоже назначаются для того, чтобы разжижить слизь в носу, при ларингитах. Далее — это для бронхолегочной системы. Это заболевания трахеи — трахеиты, бронхов — бронхиты, и заболевания легких — это воспаление легких и пневмония», — сказал Зайцев.

Если у вас нет вышеперечисленных заболеваний, а просто сильный кашель, то ингаляторами тоже можно пользоваться.

«Можно использовать ингаляции с антисептиком или с препаратами, которые разжижают слизь, можно комбинировать. При сильном кашле тоже очень неплохо они помогают, потому что есть препараты, которые снимают напряжение слизистой оболочки. Уходит напряжение слизистой, а с ним активный кашель», — добавил оториноларинголог.

Спасут не только от сухого воздуха

Также ингаляторы необходимы детям, у которых по ночам возникает ложный круп. Это острое воспаление гортани. Проявляется оно сухим «лающим» кашлем и хрипом.

«Ложный круп, как правило, возникает у детей. Ингалятор может помочь. Он будет увлажнять слизистую гортани и трахеи, снимет симптомы. А если добавить препараты кортикостероидные ингаляционные и подышать ими, то отек и воспаление быстро будут купированы», — пояснил Зайцев.

Кроме того, ингаляторы хорошо помогают увлажнить слизистую и привести ее в норму, если в помещении слишком сухой воздух.

«При сухом воздухе тоже возникает желание кашлять. Сухой воздух возникает, например, во время ремонта или зимой, когда работает паровое отопление. Вот тогда ингаляторы спасают от сухости и увлажняет слизистую, приводят ее в норму», — сказал он.

Есть и противопоказания

Если у вас появился отек, симптомы ангины или температура тела поднялась выше 38,5 градусов, то ингаляторы категорически запрещено использовать.

«Если есть выраженный отек, то ингалятор использовать не надо, поскольку увлажнение может вызвать еще больший отек. При ангине, например, когда высокая концентрация бактериального вещества (стрептококковые, стафилококковые инфекции) ингаляции делать не нужно. При хроническом тонзиллите, в обострение — тоже запрещено. Иначе из миндалин бактериальное вещество разнесется по всей бронхолегочной системе. При высокой температуре тела (38,5-39 градусов) и выше ингаляции могут привести к выраженному отеку и состоянию удушья. В этом случае можно проводить только небулайзерные ингаляции, от остальных нужно отказаться», — сказал Зайцев.

Без назначения врача

Любое применение ингаляторов необходимо обсудить с врачом. Он назовет точную дозировку, тип ингалятора и препарата, который подойдет лично вам. Однако если речь идет о ложном крупе у детей или необходимости отхаркивания, то применять ингаляторы можно самостоятельно.

«Самостоятельно можно использовать без назначения, если возникает ложный круп у ребенка. Тут уж не до назначений: просто применить ингалятор с физраствором и вызывать бригаду скорой помощи. Второй случай — это когда ребенку нужно хорошее отхаркивание. Нужно использовать физраствор в качестве лекарственного начала и к нему добавлять препарат, который разжижает мокроту, в соотношении 1:10 (1 мл препарата, 10 мл физраствора) Все остальное, тем более, если это касается гормональных препаратов, должен назначать врач в клинике. Он должен рекомендовать сколько раз в день, по сколько минут, какой именно препарат использовать, да и, собственно говоря, сам ингалятор. Все ингаляторы не только разные по медикоментозным характеристикам, но и по цене. С помощью врача вы сможете сэкономить», — заключил Зайцев.

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