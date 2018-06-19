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В Роспортребнадзоре рассказали, что делать во время сильной жары
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В Роспортребнадзоре рассказали, что делать во время сильной жары 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор напоминает гражданам России об основных правилах профилактики перегрева в связи с установившейся на территории страны повышенной температурой, сообщается на сайте ведомства.
"Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер", — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре советуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Также рекомендуется чаще проветривать помещения, а при выходе на улицу надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, также на улице рекомендуется пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.
Следует учитывать, что потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища. Необходимо отказаться от жирной пищи, а также снизить количество копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Потребление мяса следует свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Отмечается, что в целях профилактики обезвоживания организма нужно пить больше жидкости.
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