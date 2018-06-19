Брак заставляет людей следить за здоровьем

Британские ученые провели исследование и выяснили, что брак плодотворно влияет на здоровье и снижает риск развития заболеваний сосудов и сердца. Результаты работы экспертов опубликованы в журнале Heart.

Специалисты выявили взаимосвязь между здоровьем и семейным положением. Они проанализировали 34 исследования, которые проводились в период с 1963 по 2015 годы. В выборке состояло более двух миллионов человек в возрастной группе от 42 до 77 лет.

Результаты исследования были крайне любопытны: люди, никогда не состоявшие в браке, а также разведенные или овдовевшие, существенно чаще умирали от инсульта или ишемической болезни сердца.

Оказалось, что семейные люди тщательнее следят за своим здоровьем и обращаются ко врачам заблаговременно, не игнорируя ранние симптомы серьезных заболеваний.