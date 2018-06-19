Самые главные мифы о сексе и тренировках среди женщин

Секс никогда не должен вызывать болей, а заниматься спортом каждый день вредно для здоровья. Эксперты опровергли некоторые самые популярные мифы, касающиеся женского здоровья и фитнеса. Миф 1. Боль во время секса нормально. Многие женщины считают, что боль во время занятий сексом является нормой. Однако это не так, и боль в данном случае говорит о существовании каких-то проблем, которые можно решить. Среди них недостаточное количество прелюдий или смазки, психологические проблемы в отношениях, тревожное состояние или болезни вроде эндометриоза. Миф 2. Сильная боль во время месячных — это норма. Некоторые женщины сталкиваются с очень сильной болью во время месячных, предпочитая страдать в тишине и считать это нормальным. Однако им следует обращаться к гинекологам, а в некоторых случаях и к натуропатам. Боль во время месячных не является нормой и требует внимания врачей. Миф 3. При проблемах с натуральным зачатием ЭКО обязательно помогает. Практически каждая третья женщина сталкивается с проблемами при естественном зачатии, но очень важно понимать, что ЭКО не является универсальной панацеей. Успех экстракорпорального оплодотворения зависит от возраста женщины и используемых технологий. Миф 4. Занятия спортом каждый день полезны для здоровья. Вне зависимости от тех целей, которые вы перед собой ставите, регулярные тренировки в ежедневном режиме не принесут никакой пользы. Организму требуется отдых для того, чтобы восстанавливать баланс и получать реальную пользу от тренировок. Тренировки без отдыха вредят. Миф 5. После 35 забеременеть невозможно. Хотя женщине нужно помнить о тех изменениях, которые с возрастом происходят с телом, какой-то таймер фертильности в организме — это миф. Способность к зачатию с возрастом не снижается, и после 35 также можно нормально беременеть. Исследования показали, что даже в возрасте от 38 до 40 лет беременность вполне реальна. Миф 6. После менопаузы прибавка в весе неизбежна. Многие женщины боятся, что из-за скачков гормонов после менопаузы обязательно будет прибавка в весе. К счастью, в каждом конкретном случае менопауза развивается по-разному, и если вы заметите прибавку в весе, то лучше просто уделять больше внимания размеру порций и физической активности. Миф 7. По мере старения либидо снижается. Сексуальная жизнь женщины не останавливается и не становится скучной по мере старения. Хотя менопауза влияет на либидо, каждая женщина сталкивается с этим периодом жизни по-разному. У некоторых представительниц прекрасного пола после менопаузы желание секса только увеличивается. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)