5 эффективных упражнений, для которых не нужен спортзал

Всем уже давно известно, что спорт — это не только комплекс тренировок по укреплению здоровья, но лучший способ снять стресс и разогнать по жилам кровь, застоявшуюся за долгий рабочий день в офисе. Однако необходимость после работы идти в спортзал, где приходится еще и отдавать свои кровные за то, чтобы попотеть пару часов, мотивирует на занятие спортом далеко не всех. Кроме того, походы в спортивный зал являются настоящим испытанием для тех, кто стесняется своего тела. К счастью, все, что нужно для воркаута — это вы сами. Точнее, ваше тело и желание работать над собой.

Отжимания

Отжимания — весьма полезное упражнение, развивающее мышцы груди и рук. Особенно хорошо оно работает, если делать его правильно. При упоре лежа, вы должны расположить свое тело так, чтобы вдоль него можно было провести прямую линию. Вес тела должен подниматься только на руках, не задействуйте в подъеме другие части тела. Выполнение этого и других упражнений разбивайте на подходы, делая между ними перерывы.

Обратные отжимания

Еще один хороший способ без тренажеров увеличить свою силу. Встав спиной к скамье, согните ноги и положите ладони на ее край. Переместите вес на руки и, согнув их, опускайте ваше тело, пока плечи не станут параллельны полу. Сделайте вдох и выпрямитесь — первое обратное отжимание готово!

Горизонтальная стойка на локтях

Все не так уж сложно. Лягте на живот, локти расположены непосредственно под плечами, ладони раскрыты навстречу земле. При помощи одного лишь пресса медленно поднимите туловище. Не помогайте себе спиной и ногами. Выдохните и вернитесь в исходное положение. Начните с трех подходов по 6-12 повторений и постепенно увеличивайте их количество.

Приседания

Не забудем поговорить и о тренировке нижней части тела. Приседания — простое упражнение по тренировке ваших ног, ягодиц и нижней части спины. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки должны быть вытянуты перед собой. Очень важно сохранять спину прямой. Садитесь, пока бедра не станут почти параллельны полу. Вернитесь в исходное положение.

Лестница и ничего более

Использование лестницы в воркауте является эффективной кардиотренировкой. Кроме того, это здорово укрепит мышцы ног. В первый раз пробегите по лестнице вверх и вниз столько, сколько сможете. В последующие разы возьмите за правило пробегать половину спусков и подъемов от первого результата. Когда почувствуете, что готовы перейти на новый этап, начните при подъеме делать шаги через ступеньку, и постепенно увеличивайте число спусков и подъемов.