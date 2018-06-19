Молоко в пластике и полиэтилене опасно для организма

Молочная продукция в пластиковой и полиэтиленовой таре может быть насыщена фталатами, которые пагубно воздействуют на печень и желудочно-кишечный тракт. Употребление молока, продающегося в упаковке из пластика и полиэтилена, может оказаться причиной расстройств ЖКТ и недомоганий, связанных с дисфункцией печени, — об этом сообщили российские ученые. В 40% взятых ими проб молока из пластиковых бутылок и в 58% проб молока из полиэтиленовых пакетов они обнаружили фталаты, сообщили СМИ. Содержащие в себе фталевую кислоту химикаты фталаты добавляются в пластмассу, для того чтобы сделать ее прочной и гибкой одновременно. В последние годы наука все чаще высказывается о том, что фталаты представляют возможный вред для здоровья. Есть, например, данные о том, что фталаты отрицательно воздействуют на эндокринную систему, вступая во взаимодействие с нормальными гормонами в теле — тестостероном и эстрогеном. Нарушая гормональный баланс в теле, эти химикаты отрицательно воздействует на либидо, их подозревают в провоцировании гинекомастии — росте груди у мужчин. Исследователи предостерегают о том, что фталаты, находящиеся в пластике и полиэтилене, попадают в организм не только с молоком. Напитки и продукты в пластиковой таре, еда из ресторана и заведений фастфуда в содержащих пластмассовые волокна емкостях, — все это может повышать уровень химикатов в организме и вместе с ним риск подорвать здоровье. Ранее МедикФорум писал о самых опасных для организма видах сочетаний лекарств и еды.