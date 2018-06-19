Почему у мужчин носы больше, чем у женщин

Мужское тело сильно отличается от женского. Это касается и строения мозга, и гормональной системы, и зрения, и обоняния, и состава крови.

1. Мужчины видят цвета иначе, чем женщины. Из-за двух Х-хромосом палитра цветов, которые видят женщины, шире. Поэтому женщины в разговоре оперируют оттенками цветов, мужчины говорят о фундаментальных.

2. У мужчин лучше развито туннельное зрение. У женщин периферическое.

3. В мужской крови больше эритроцитов и гемоглобина.

4. Мужчины медленнее теряют коллаген, поэтому их кожа медленнее стареет. Однако регулярное бритье и халатное отношение к заботе о собственном виде сводят на нет это природное мужское преимущество.

5. По последним исследованиям, из-за высокого уровня тестостерона мужской организм вырабатывает меньше антител, отчего мужской иммунитет слабее женского.

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6. Объем крови у мужчин больше, чем у женщин. 5-6 против 4-4,5.

7. В мужском организме в среднем 12% жира от веса тела. В женском — 26%.

8. Скачок уровня пролактина в мужском организма может произойти от постоянного стимулирования соска, из-за гормонального сбоя, либо из-за голодания. В истории есть немало примеров мужского грудного вскармливания.

9. Кожа мужчины в среднем на 0,2 мм толще, чем у женщины и почти в 10 раз менее чувствительна.

10. В мужском мозге хуже развито мозолистое тело. Оно тоньше и в нем на 30% меньше нервных соединений, поэтому мужчины хуже справляются с многозадачностью.

11. Переизбыток дигидротестостерона в мужском организме ослабляет волосяные луковицы, которые либо умирают, либо сжимаются до размеров, наблюдаемых у новорожденных детей.

12. Чем выше уровень тестостерона, тем большую склонность к агресии может проявлять мужчина. Есть и обратная зависимость. Ученые из Университета Ниписсинг, Канада установили, что агрессивные действия увеличивают уровень тестостерона в крови.

13. В среднем, мозг мужчины на 8-13% больше и на 150 грамм тяжелее, чем у женщины. У мужчин крупнее гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и внимание.

14. У мужчин электрическая активность мозга во сне падет на 70%, а у женщин — только на 10%

15. Мужчины сжигают жир эффективнее, чем женщины. Примерно на 50 калорий в день.

16. У мужчин ниже уровень окситоцина, чем у женщин и хуже развиты области мозга, отвечающие за долгую привязанность, поэтому под венец обычно больше хотят женщины.

17. Диаметр мужских волос обычно в два раза больше, чем женских.

18. Мужское сердце бьется медленнее, чем женское.

19. На языке мужчины меньше вкусовых рецепторов, чем у женщин.

20. У мужчин меньше болевых рецепторов, но из-за повышенного уровня эстрогена боль женщины переносят не хуже мужчин.

21. Учеными Гарварда было доказано, что избыток тестостерона в крови мужчин повышает уровень вредного холестерина LDL. Он способствует образованию холестериновых бляшек, сужающих артерии.

22. В мужских связках и мышцах меньше коллагена и эластина, поэтому мужчины менее гибкие.

23. Мужчины хуже женщин различают оттенки сладкого вкуса.

24. Мужские уши менее восприимчивы к высокочастотным звукам.

25. У мужчин за речь отвечает только один мозговой центр, поэтому они, по статистике, произносят в два раза меньше слов в день, чем женщины.

26. У мужчин хуже развито обоняние.

27. Развитие мальчиков в утробе происходит медленнее. Из-за этого они на 14% чаще рождаются недоношенными.

28. Мужской гормон тестостерон прямо влияет на продолжительность жизни. Китайские евнухи в среднем доживали до 71 года, то есть переживали своих «тестостероновых» соотечественников на 17 лет.

29. Мужчинам для достижения оргазма в среднем достаточно четырех минут. Женщинам в 2-4 раза больше. Мужской оргазм длится всего 6 секунд, женский 23–24 секунды.

30. Мужчины в среднем на 15 см выше женщин. Ученые объясняют это активностью гена ITM2A в Х-хромосоме. Как известно, у женщин этих хромосом две.

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31. Мужчины плачут в среднем от 6 до 17 раз в год. Женщины — от 30 до 64.

32. Мужчины хуже женщин интуитивно чувствуют опасность, что связано с пониженным уровнем прогестерона, кортизола и эстрадиола.

33. По данным американской Ассоциации исследования сердечных заболеваний, мужчины в 1,5 раза чаще женщин умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

34. За последние сто лет мужчины серьезно выросли. Средний показатель динамики роста по Европе — 11 см, в Испании -12 см. Сегодня самые высокие мужчины — голландцы. Их средний рост 1,85 м.

35. Мужские носы, как правило, более массивные, чем женские. Это связано с большим потреблением кислорода.

36. Мужчины и женщины по-разному реагируют на проблемные ситуации: мужчины используют миндалину правого полушария и воспринимают суть проблемы. Женщины задействуют миндалину левого полушария и запоминают детали эмоций.

37. Генетически мужчины устроены проще женщин, так как активные Х-хромосомы клеток представляют собой набор из материнских и отцовских клеток. Мужчины получают Х-хромосомы от матери. В У-хромосоме содержится менее 100 генов, в то время как Х-хромосома несет около 1500 генов.

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38. У мужчин и женщин различаются так называемые когнитивные карты. Мужчины воспринимают пространство целиком в виде «карты-схемы», тогда как женщины видят мир как «схему-путь» и сильно привязаны к ориентирам.

39. У мужчин с пониженным содержанием тестостерона в крови могут усиливаться такие качества как скупость, склонность к накопительству. Поэтому скопцы — идеальные банкиры.

40. По сравнению с женщинами мужчины имеют больше гормона андростенона. У некоторых млекопитающих он действует как феромон. Подобную роль он играет и в человеческом обществе.

41. Вопреки расхожему заблуждению, от бритья щетина у мужчин не становится более густой. Щетина визуально кажется более жесткой и густой из-за того, что она ещё не успела повергнуться воздействию внешней среды.

42. У мужчин в три раза реже, чем у женщин бывают мигрени. Это связано тем, что в мужском мозге сложнее вызвать волновую активность.

43. Мужчины в два раза реже страдают от депрессии, чем женщины, но у них в два раза выше риск развития шизофрении. И протекает она тяжелее, чем женская.

44. У мужчин выше риск стать алкоголе— и наркозависимыми. Женщины чаще мужчин страдают анорексией.

45. Мужчины иначе, чем женщины, реагируют на стресс. Для мужчин свойственно отстранение, у женщин включается механизм, который ученые называют «защита и поддержка». То есть защита детей и поиск поддержи у социальной группы.

46. Головной мозг мужчины не задействован в процессе эякуляции. За нее отвечает спинной мозг.

47. Мужчины лучше ориентируются в пространстве. Параллельная парковка удается с первого раза у 82% из них. У женщин эта цифра иная — 22%.

48. Когда мужчину окликают, они обычно поворачивается всем телом. Это связано, во-первых, с низкой подвижностью шеи, во-вторых, с защитным рефлексом «бей-беги».

49. Облысение является Х-сцепленным рецессивным признаком, его мужчина наследует от своей матери.

50. Из-за наличия только одной Х-хромосомы, мужчины больше женщин подвержены осложнениям и хроническим болезням.