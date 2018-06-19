Углеводы, которые нужно есть, чтобы похудеть

Одна из самых серьезных ошибок, которые можно совершить, сев на диету — полный отказ от углеводов. Для того, чтобы оставаться здоровым и оставаться в границах оптимального для нас веса, телу необходимо разнообразное и полноценное питание, которое совершенно невозможно без углеводов.

Построив свой рацион на одних белках и клетчатке, мы рискуем серьезно замедлить свой метаболизм и в итоге вместо ускоренного сжигания жира и переработки его в энергию получим тщательное сохранение каждой калории — на боках, животе и бедрахВпрочем, это не повод налегать на выпечку — важно выбирать правильные углеводы.

Мы составили список тех продуктов, богатых углеводами, которые не только можно, но и нужно есть, если вы хотите быть стройной и здоровой.

Паста

Исследование, проведенное весной этого года, окончательно закрепило макароны в списке не только разрешенных, но и необходимых для похудения продуктов: паста из твердых сортов пшеницы отлично насыщает и долго сохраняет чувство сытости. Главное — добавлять правильные соусы и «начинки», например, зелень, овощи или морепродукты.

Спаржевая фасоль

В 100 граммах этого продукта содержится всего 12 калорий, но при этом она прекрасно утоляет голод и надолго сохраняет чувство сытости. А еще стручковая фасоль — источник калия, который не только необходим для здоровья сердца, но и помогает укрепить мышцы и поддержать нормальную работу кишечника. Ешьте на здоровье!

Грибы

Еще одни «античемпионы» калорийности: в 100 граммах жареных шампиньонов, к примеру, содержится всего 50 калорий. А еще — аминокислоты, фосфор, натрий, калий, витамины групп B, C и D, белок и клетчатка. Грибы быстро насыщают и долго удерживают чувство сытости — то, что надо для активного образа жизни.

Картофель

Неожиданно, правда? Вредным для фигуры этот продукт считается из-за высокого содержания крахмала — однако на самом деле в картошке крахмала меньше, чем в макаронах или даже некоторых супах. На самом деле, по-настоящему вредным картофель делает способ приготовления: жареный в масле — действительно чемпион по калорийностиА вот запеченный с оливковым маслом или отварной — отличный выбор. Только не ешьте его с мясом — вот это действительно вредно.

Кукуруза

В кукурузе содержатся витамины и белок, которые не только помогают сжигать жир, но и благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. А вот если вы хотите усилить эффект и сбросить вес быстрее — приготовьте кукурузу с фасолью В обоих этих продуктах содержится резистентный крахмал — углевод, который не только улучшает пищеварение, но и «разгоняет» метаболизм.