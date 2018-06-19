Либидо, поднимись! 6 способов вернуть сексуальное влечение

Если ты заметила, что сексуальное желание снизилось, не отчаивайся. Во‑первых, ты не одна: почти половина женщин жалуется на низкое либидо, а у 10% и вовсе начинается синдром отсутствия интереса к сексу. Во‑вторых, ситуацию можно улучшить!

18+

Из-за чего снижается либидо? Нередко это происходит из-за серьезных перемен в жизни (переезд, смена работы), из-за побочных эффектов лекарств или болезни. Если это не мешает личной жизни — не беспокойся. А если начинает мешать — есть несколько способов все исправить.

1. Только спокойствие!

Сексуальное желание во многом зависит от химического баланса в организме. Некоторые соединения — окситоцин, дофамин, эпинефрин — поднимают его, а другие — тот же серотонин — могут держать его под контролем. В этом случае помогают успокаивающие упражнения, например, глубокое дыхание и медитация. Они же снижают уровень стресса. Еще один способ: попробуй синхронизировать дыхание с дыханием партнера или сфокусироваться на его запахе. Это вернет тебя в «здесь и сейчас», если мозг отвлекся.

2. Прелюдия

Если вы часто начинаете секс с активных действий, проблема может быть в этом. Женщинам нужно в среднем 15−20 минут прелюдии с поцелуями и прикосновениями. Так ты лучше прочувствуешь связь с партнером, секс станет приятнее.

3. Узнай себя получше

Интересно, ты бы узнала клитор по фотографии? Многие женщины и не подозревают, что на самом деле нужно их телу. Так что возьми зеркало, изучи себя — и попробуй касаться разных участков тела. В обучении помогут секс-игрушки и самоудовлетворение.

4. Проводите время вдвоем

Для женщин важна эмоциональная привязанность, говорят специалисты. Чтобы ощутить физическое влечение, нужно сначала стать ближе в эмоциональном смысле. Хороший вариант — запланировать романтическое свидание, даже если вы живете вместе. Также важно повысить приоритет секса, не давать ему стать рутинным.

5. Поговорите о сексе

Это действительно очень важно. Людям бывает сложно говорить о том, что им нравится в постели и каких ласк они хотят. Но он никогда об этом не узнает, если ты сама не расскажешь!

6. Сходи к врачу

Если снижение желания вызвано проблемами со здоровьем, стоит проверить это у врача. Может, ты недостаточно много спишь? У тебя депрессия? Проблемы с сердцем? Все это может влиять на либидо. Также имеет смысл сходить к хорошему сексологу, который посмотрит на ситуацию под другим углом.

Читайте НАС ВКонтакте