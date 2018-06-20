Почему в отпуске часто сбивается цикл и что с этим делать

Летний отпуск — повод расслабиться и не подчиняться жесткому графику. И женский организм тоже порой решает, что работать «по часам» теперь необязательно, менструальный цикл расстраивается, и календарик в телефоне совершенно бессилен подсказать вам, когда же теперь наступит «этот день». Кого винить и что делать? Попробуем разобраться.

Расхожий афоризм про загадочность женской души на самом деле абсолютно применим и к телу тоже. Несмотря на то, что анатомически организм в XXI веке изучен досконально, процессы физиологии до сих пор не поддаются стопроцентному контролю.

Если все-таки попытаться проследить работу женского организма, то вырисовывается следующая схема: 1. Первоначально наше тело чутко реагирует на любые изменения внешней среды: информация от всех интерорецепторов (специальных нервных окончаний, которые реагируют на раздражители) поступает в кору головного мозга, обрабатывается и передается в гипоталамус. Если, например, температурный режим изменился очень резко, то это уже причина для некоторых, пусть незначительных, нарушений на всех остальных этапах. 2. Так или иначе, в гипоталамусе, на втором уровне, образуются так называемые рилизинг-гормоны — они необходимы, чтобы без сбоев шла работа женского организма на следующей ступени. 3. Рилизинг-гормоны в свою очередь запускают выделение гормонов гипофизом — это можно считать третьим уровнем, необходимым для полноценного женского цикла. 4. Под воздействием гормонов гипофиза, в яичниках происходит выработка собственно половых гормонов. Яичники, как все помнят из курса школьной анатомии, на протяжении каждого цикла претерпевают большие изменения — в них происходит рост и созревание фолликула, овуляция и появление желтого тела. 5. На пятом уровне, происходят естественные циклические изменения с органами-мишенями (маткой и молочными железами), которые знакомы каждой женщине и приносят каждый месяц столько неудобств!

Достаточно выработаться чуть большему или меньшему числу гормонов на той или иной ступени цикла — и нарушения неизбежны! При этом все очень индивидуально: у некоторых женщин цикл не меняется, несмотря на множество вредных факторов, а кому-то достаточно и одного, чтобы получить сбой. Все зависит от порога чувствительности, от состояния нервной системы, от адаптивных возможностей организма, от длительности и частоты раздражающего фактора.

В целом, врачи выделяют следующие, наиболее распространенные причины, по которым цикл может нарушиться: — Резкая смена климата; — Чрезмерные физические нагрузки; — Сильные стрессы; — Значительные изменения массы тела; — Приём некоторых сильнодействующих лекарственных препаратов; — Новая несбалансированная диета; — Неблагоприятные наследственные факторы.

Вот теперь и представьте, будут ли причины для сбоя цикла именно летом, если вы, готовясь к отпуску: посадили себя на жесткую диету, худели с помощью малоизвестных БАДов, зарабатывали на «путешествие мечты» до изнеможения и, наконец, очутились в жарких тропиках, проболтавшись в небе десять часов?

Впрочем, если колебания цикла, возникшие, например, во время путешествия незначительны, особо волноваться не стоит.

Ведь как мы уже разобрались, при любом минимальном изменении окружающей среды, мозг чутко реагирует, понижая уровень половых гормонов, если обстановка вокруг считывается как стрессовая («не время для беременности»), или напротив, цикл чуть меняется, потому что комфортные условия могут увеличить количество дней благоприятных для зачатия. Некоторые изменения характера менструаций может спровоцировать и непривычная кухня заокеанских стран — слишком острая или содержащая большое количество неизвестных вам трав (если даже банальная крапива может задерживать цикл, то чего ожидать от экзотических растений). Сбить цикл может и неожиданный летний фитнесс-порыв «привет, купальник», который ваш организм расценит как потрясение. Так что все хорошо в меру, не переусердствуйте! Если же менструации полностью прекратились без объяснимых причин или вдруг стали намного продолжительнее и обильнее, то, конечно, лето тут ни при чем, и такое состояние обязательно требует консультации гинеколога, а в некоторых случаях и эндокринолога.

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