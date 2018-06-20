9 причин заняться плаванием сегодня

СодержаниеЭкскурс по страницам истории9 веских причин перейти к водным процедурам1. Меньше усилий — больше достижений2. Развитие гибкости и грациозности3. Снижение стресса и повышение настроения4. Сохранение молодости и здоровья5. Бонусы для сердечно-сосудистой системы6. Активное сжигание калорий7. Формирование плоского живота8. Польза для болеющих астмой9. Укрепление иммунитета

Если вы не успели похудеть к лету, то поправить здоровье и фигуру можно уже на пляже. Или в бассейне — зависит от того, где вы проводите солнечные дни. MedAboutMe рассказывает о пользе плавания и тех «бонусах», которые может получить каждый желающий, заходя в воду.

Экскурс по страницам истории

Древнеегипетские рисунки показывают, что люди умели плавать уже в 2500 году до нашей эры. А способы плавания напоминали современные стили «кроль» и «брасс». Однако для древних египтян плавание было не столько заботой о здоровье, сколько способом выжить — оно использовалось в военном деле, в охоте и рыболовстве.

Плавать для удовольствия и поддержания здоровья первыми стали древние греки. Уроки плавания приобрели статус важного средства физического воспитания.

Соревнования пловцов впервые состоялись только в 1515-м году в Венеции — в «городе на воде» на северо-востоке Италии.

А первая команда пловцов на территории России была сформирована в 1894-м году, но рост популярности занятий плаванием пришелся только на конец девятнадцатого века — когда начали строить первые искусственные бассейны.

А вы знали?

Плавание стало Олимпийским видом спорта в 1896-м году, но женщины были допущены к участию в играх только в 1912-м. Первой представительницей прекрасного пола, которая выиграла золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем, стала австралийка Фанни Дюрак.

9 веских причин перейти к водным процедурам

Чтобы заняться плаванием, нужно совсем немного: купить абонемент в просторный бассейн или отправиться на отдых к ближайшему водоему. Благо, на улице стоит прекрасная погода.

Что касается мотивации, мы нашли 9 причин сделать это уже сегодня!

1. Меньше усилий — больше достижений

Плавание — идеальный вид нагрузки для обладателей лишнего веса, а также для тех, кто страдает от артрита или проблем с позвоночником. Его рекомендуют для восстановления организма после травм и приведения фигуры в порядок после беременности и родов. Кроме того, оно показано женщинам во время менопаузы, когда их кости становятся более хрупкими. Все потому, что плавание не дает лишней нагрузки на скелет.

Факт!

Всего 30 минут занятия три раза в неделю, в дополнение к сбалансированному питанию и здоровому образу жизни, являются достаточными для того, чтобы человек оставался здоровым и поддерживал оптимистичный взгляд на мир.

2. Развитие гибкости и грациозности

Плавание заставляет человека все время двигаться, ведь если не плыть в воде, можно утонуть. Суставы и связки человека постоянно в работе. Так, за счет совершения круговых движений руками укрепляется плечевой пояс, а движения ногами идут на пользу тазовым суставам. Но больше всего пользы плавание приносит позвоночнику. В воде он «растягивается», все позвонки становятся на место и болевые ощущения, если и были, то проходят. При этом в качестве бонуса человек получает отличную гибкость и королевскую осанку.

А вы знали?

Плавание задействует все мышцы в организме. При этом полчаса тренировки в воде эквивалентно хорошей тренировке на суше, длительностью 45 минут!

3. Снижение стресса и повышение настроения

Исследования показали, что при погружении тела в воду, снижается количество получаемой сенсорной информации, что помогает человеку настроиться на расслабление. Свою лепту вносит и успокаивающий плеск воды. Ученые выяснили, что регулярные занятия плаванием эффективны для коррекции симптомов хронического стресса у людей. Неудивительно, что прием ванны с морской солью и всевозможными добавками, и флоатинг стали популярными салонными процедурами.

Это интересно!

Социальные опросы, проведенные в 2014-м году в США, показали, что 64% жителей Америки не умеют плавать. К сожалению, в России подобные опросы не проводились.

4. Сохранение молодости и здоровья

Согласно исследованиям ученых из Университета штата Индиана, пловцы, которые регулярно занимаются плаванием, в среднем «моложе» своего паспортного возраста на 20 лет! В семидесятилетнем возрасте они имеют показатели кровяного давления, уровня холестерина, мышечной массы и биохимии крови, а также здоровья нервной и сердечно-сосудистой системы, свойственные для молодых людей.

А вы знали?

«Титаник» был первым круизным лайнером с бассейном.

5. Бонусы для сердечно-сосудистой системы

Кроме мышц пресса и трицепсов, плавание тренирует один из самых важных органов в организме человека — сердце. Регулярные нагрузки укрепляют его и способствуют бесперебойному функционированию — сокращениям и расслаблениям, которые необходимы для улучшения кровяного потока по всему телу.

Факт!

Труды ученых, опубликованные в Индийском журнале физиологии и фармакологии, показали, что у пловцов лучше дыхательный объем (объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при спокойном дыхании за один цикл) в сравнении с бегунами. Это обуславливает снижение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя, а также способствует снижению кровяного давления.

6. Активное сжигание калорий

Плавание — один из самых энергозатратных видов тренировок! За полчаса занятия в воде можно сжечь 200 калорий, что вдвое больше, чем вы потратили бы за такое же время ходьбы на суше. При этом, чем активнее вы плаваете, тем больше калорий расходуется! Самый эффективный стиль для снижения веса — баттерфляй.

А вы знали?

Самый огромный плавательный бассейн в мире находится на курорте Сан Альфонсо Дель Мар в Чили. Его длина 1013 метров, а максимальная глубина — 35 метров. Он занимает площадь 8 гектаров и наполнен 250 млн литров морской воды. Возвели его сравнительно недавно — в 2006-м году.

7. Формирование плоского живота

Во время тренировки в бассейне или заплыва в водоеме работают не только руки и ноги. Мышцы пресса в этот момент вовлечены в процесс не меньше! Чтобы избавиться от «спасательного круга» на животе, полезно научиться плавать в стиле «дельфин». Это же способствует формированию рельефных кубиков пресса. Однако, все же не будет лишним подключить упражнения на пресс.

А вы знали?

Средний человек может задерживать дыхание на 30 секунд, люди с хорошей подготовкой «продержатся» 2 минуты и только фридайверы могут не дышать около 10 минут!

8. Польза для болеющих астмой

Многие пловцы отмечают, что пришли в бассейн для того, чтобы избавиться от приступов астмы. Дело в том, что правильная постановка дыхания, которая требуется для достижения результатов, а также влажный воздух помещения, где проходит тренировка, оказывает благоприятное влияние на работу легких. Исследования, проведенные среди детей, показали, что шестинедельный курс оздоравливает: многие дети стали реже обращаться за помощью, а другие и вовсе забыли о приступах астмы на год и более!

Осторожно!

Тонущий человек не всегда активно зовет на помощь, окружающие могут даже не догадываться, что перед ними человек идет ко дну. Повинуясь инстинктам, в последние 20 секунд перед окончательным погружением в воду, человек принимает вертикальное положение и раскидывает руки в стороны, пытаясь держать рот над водой и дышать. В это время кричать или другим способом привлечь к себе внимание он уже не может. Будьте внимательны к тем, кто находится рядом с вами!

9. Укрепление иммунитета

Систематические занятия плаванием можно назвать эффективным инструментом повышения иммунитета. Исследования ученых показали, что люди, которые каждое утро плавают в бассейне, в 10 раз реже сталкиваются с вирусными заболеваниями. Плавание отлично закаляет, повышает иммунную защиту организма и сопротивляемость негативным факторам окружающей среды.

На заметку!

Плавание можно назвать семейным видом спорта. Маленькие дети с удовольствием плавают в бассейне и в открытых водоемах. А для пожилых людей заплывы в воде является самым безопасным видом физической нагрузки — при условии соблюдения техники и мер предосторожности.

Комментарий экспертаЕвгений Эвальевич Блюм, профессор, доктор медицинских наук, эксперт в области восстановления здоровья биомеханическими методами

— Почему плавать раньше, чем ходить неполезно?

Говоря о плавании, мне хочется затронуть тему раннего развития этого навыка у детей, когда родители стараются приучить малыша к плаванию с первых дней рождения. Я объясню, почему плавать раньше, чем ходить — это неполезно!

Дело в том, что онтогенез — это индивидуальное развитие человека как существа прямоходящего, разумного, наделенного индивидуальным сознанием, способным к природо-преобразующему труду. Он повторяет филогенез — видовое биологическое развитие между человеком и, например, дельфином, жабой или рыбой…

Онтогенез человека определяется жесткой последовательностью этапов и фаз развития, которые нельзя взаимозаменять и даже смещать во времени. Но именно это происходит, если плавать раньше, чем ходить.

Ну что может быть вредного на первый взгляд? — спросите вы. Новорожденный, опущенный в воду, ныряет, плавает, задерживает дыхание. Это же прекрасное двигательное развитие и закаливание, не так ли? Но это лишь на первый взгляд.

Адаптация к гравитации начинается с первых секунд, с момента рождения, и цель этой адаптации очевидна: в год ребенок должен вертикализоваться и начать ходить. А ходить может лишь тот, кто способен удержать вес, стоя на каждой ноге. Это зеркально симметричный процесс. Тело должно опираться на таз и осевой скелет-позвоночник. Грудная клетка, диафрагма, боковые поверхности туловища не должны участвовать в общей опорной функции. Работа диафрагмы и грудной клетки должна быть свободной, без ограничений в объеме движений. Брюшная полость в ходьбе и беге не участвует. Это норма!

Посмотрите на африканских грациозных женщин, которые носят грузы на голове, на осевом скелете. Вес груза передается на ноги, минуя напряжение в теле и шее. Они стоят и беседуют, не снимая тяжести с головы. Это именно потому, что они вертикализованы правильно, то есть в соответствии с законами природы.

Когда мы заводим речь о вреде и энергозатратности гравитационных нагрузок и переводим детей в водную среду, где гравитация минимальна, мы тем самым лишаем их анти-гравитационного тренинга и не даем сформироваться позвоночнику. Как главной опорной мачте, как стволу дерева, на котором все остальные части и органы, как ветки и елочные игрушки на ветках. Водная среда напрочь меняет биомеханические приоритеты. Ребенок гребет руками-ветками как саламандра, накачивая периферический мышечный корсет в обход осевого корсета, при этом ствол-позвоночник остается слабым.

Впоследствии такого плавания ребенок набирает вес, размеры, а позвоночник при этом не совершенствуется. Все развивается, кроме позвоночника. И расплата обязательно будет, чуть позже. Потому что физиологическая последовательность фаз онтогенеза задана природой жестко. Сначала ребенок отрывает и перекладывает голову лежа на животе, центрируется в момент крика и сосания, потом удерживает голову какое-то время, потом уверенно держит голову с опорой на локти и с прогибом в спине, потом переворачивается с живота на спину и со спины на живот. Затем, в шесть месяцев плюс одна-две недели ребенок начинает стоять на четвереньках, ползать, садиться и вставать у опоры. Потом долго (около пяти месяцев) «настаивается» у опоры, чередуя опорные ноги, прыгая и раскачиваясь. Много ползает, по-разному сидит, и когда окрепнет в 11-12 месяцев, делает сам первые шаги, без помощи ходунков и вождения за ручки. А к двум годам начинает радостно бегать.

В этом онтогенезе нет места плаванию по часу в день, как бы вам ни хотелось приучить ребенка к плаванию с рождения. Вот почему многие родители сталкиваются с признаками гиперактивности, расторможенности у детей, причина которых — в нарушении естественных фаз онтогенеза человека.

Всему свое время. Плавайте правильно и будьте здоровы!

Комментарий экспертаЕкатерина Николаевна Алаева, заведующая отделением реабилитации ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины», врач-кардиолог, врач спортивной медицины, кандидат медицинских наук

Лето, жара…. Вы сидите в офисе, а мысли так и уводят вас на берег озера или речки? Избавьтесь от мучений! Городские бассейны вполне способны решить сразу несколько ваших проблем: дадут возможность охладиться, погрузившись в воду; снять стресс после напряженного дня и укрепить здоровье — если, разумеется, вы будете посещать бассейн регулярно.

Совместите приятное с… приятным и полезным! Аквафитнес — удачное начало занятий физкультурой для людей с любым уровнем подготовки, особенно для тех, кто страдает от лишнего веса или имеет проблемы с суставами или позвоночником. Плавайте! Законы физики помогут вам укрепить здоровье. В воде у вашего тела нет опоры. Следовательно, уменьшается нагрузка на спину, нет давления на межпозвонковые диски. Опытный инструктор, к тому же, должен показать вам, как правильно держать голову при занятии плаванием, порекомендует оптимальный для вас стиль.

Плюсы плавания:

— низкая нагрузка на опорно-двигательный аппарат;

— уменьшение риска получения травм по сравнению с занятиями в зале;

— снижение риска варикоза;

— мягкое воздействие на суставы;

— высокая энергозатратность занятий (во время тренировок в бассейне сжигается в несколько раз больше жира, чем при занятиях в зале);

— равномерная нагрузка на все мышцы.

Лечебный эффект

Благодаря плаванию уходит боль в спине, улучшается циркуляция крови, снижается риск образования тромбов, активизируется обмен веществ, нормализуется работа дыхательных мышц и улучшается психоэмоциональный настрой. Благодаря плаванию, сердце начинает лучше снабжаться кровью, и его работа нормализуется. А еще посещение бассейна помогает избавиться от лишнего веса, целлюлита и дряблой кожи. Это происходит благодаря физическому воздействию воды на ваше тело. С одной стороны, в процессе плавания вам приходится преодолевать сопротивление воды, и нагрузка таким образом увеличивается по сравнению с «сухопутными» занятиями. С другой стороны, вода «забирает» до половины веса тела и облегчает выполнение упражнений. При этом мышцы незаметно приобретают хороший тонус. Потере веса способствуют не только нагрузки в воде, но и ее температура. Погружение в воду, температура которой примерно на 10 градусов ниже нормальной температуры вашего тела, включает в организме своеобразные «регуляторы тепла». Не секрет, что в попытках согреться наш организм вынужден тратить дополнительные калории. К тому же регулярные занятия плаванием помогают регулировать обмен веществ и укрепляют иммунитет.

Кому можно?

Круг тех, кому показано плавание, — чрезвычайно широк. Это и офисные сотрудники, и пожилые люди, и беременные женщины. Занятия аквафитнесом можно рекомендовать при остеопорозе, остеохондрозе, варикозном расширении вен, артрите, проблемах с позвоночникам, при избыточном весе, стрессах.

Два — три занятия в неделю позволят вам как следует потренироваться и постепенно восстановить физическую форму. Продолжительность одного занятия не должна превышать 45 минут. Однако перед тем, как приступить к занятиям аквафитнесом, проконсультируйтесь с врачом, обсудите с ним имеющиеся проблемы со здоровьем, а о полученных медицинских рекомендациях обязательно сообщите тренеру.

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