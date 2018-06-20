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Девушка испугалась смерти от обжорства и похудела
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Девушка испугалась смерти от обжорства и похудела 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Страх смерти от обжорства заставил жительницу английского города Честер-ле-стрит Дон Доусон (Dawn Dawson) похудеть на 114 килограммов. Об этом сообщает Mirror.
Мать двоих детей призналась, что раньше употребляла в среднем по восемь тысяч калорий в день и весила почти 182 килограмма. В ее ежедневном рационе были как минимум два бокала алкоголя, четыре бутерброда с беконом и два литра газировки.
Из-за лишнего веса у 38-летней британки развился диабет и необходимость постоянно принимать обезболивающие.
Она решилась на похудение, когда умер ее 61-летний отец. Причиной смерти стал рак, который, по мнению Доусон, был вызван ожирением. Женщина испугалась, что ее маниакальное желание постоянно что-то есть также может привести к смерти.
Женщина на протяжении нескольких лет придерживалась строгой диеты, употребляя в сутки не более 1800 калорий. Сейчас она весит 67 килограммов и уже избавилась от излишек кожи с помощью пластической операции.
В июне сообщалось, как новозеландец, страдающий от лишнего веса, из-за страха признаться семье в своей гомосексуальности пытался закормить себя до смерти. Тем не менее, он раскрыл секрет племяннику и обнаружил, что никто не протестовал против его ориентации. Это помогло ему решиться на похудение, благодаря чему он потерял 100 килограммов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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