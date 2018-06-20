«Судороги замучили…» Почему сводит икроножную мышцу?

О том, почему в икроножных мышцах может возникать внезапная и резкая боль, рассказала врач-невролог поликлиники №3 Ирина Цызырова.

Скручивает, потому что…

Практически все люди хотя бы раз в жизни сталкивались с судорожным стягиванием мышц. Особенно часто это происходит ночью. Болезненные спазмы, которые продолжаются от нескольких секунд до нескольких минут, называются синдромом Крампи.

Чаще всего они развиваются в мышцах стопы и голени, реже — в мышцах плеча или разгибателях пальцев кисти. Как правило, кратковременные судороги не опасны. Основной причиной судорожного сокращения одной мышцы или целых групп является недостаточность местного кровообращения и перенапряжение мышц на фоне высокой физической активности.

У людей, которые занимаются спортом или регулярно посещают тренажёрный зал, причиной судорог может быть нехватка солей: из-за повышенного выделения пота у них нарушения водно-электролитный баланс. Спровоцировать ночные судороги конечностей может длительное нефизиологическое напряжение мышц при заболеваниях позвоночника и суставов, злоупотребление алкоголем, курение и хроническое недосыпание, чрезмерное употребление лекарственных препаратов. Нередко мышцы рук сводит при выполнении однообразных монотонных движений, например, в процессе работы за компьютером.

Если судороги носят длительный и частый характер, то это может быть проявлением серьёзных заболеваний — поражений периферической нервной системы (остеохондрозы, полиомиелиты, миозиты), центральной нервной системы, внутренних органов, заболеваний мышц, эндокринных заболеваний, дефицита железа, гипокалиемии (случается при злоупотреблении мочегонными средствами и гормональными препаратами).

И не нервничать!

Есть несколько разновидностей ночных судорог ног.

— Тонические (когда мышцы фиксируются в неправильном положении на достаточно длительный промежуток времени от четырёх минут и более, это ограничивает движение конечностей и приносит значительную болезненность).

— Клонические (судороги, при которых происходит оттягивание конкретных мышечных групп, длятся несколько секунд).

— Локализованные (судорога наблюдается в определённой мышце, и боль фиксируется именно в этом месте, другие мышцы не затрагиваются).

— Генерализованные (судороге подвергается вся мышечная система конечности, это, как правило, говорит о проявлении более серьёзного заболевания).

Чтобы избавиться от этой напасти, надо отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем. Постоянно делайте гимнастику и растирайте ноги (если нет варикозного расширения вен). Постарайтесь обогатить свой ежедневный рацион питания пищей с кальцием, калием и магнием. Не нагружайте свои ноги сверх меры, особенно если

вам больше 40 лет. Каждый вечер старайтесь принимать контрастные ножные ванночки, отводите достаточно времени на хороший, полноценный сон и как можно реже поддавайтесь стрессовым ситуациям.

Внимание!

Первая помощь

Если судорога случилась ночью, необходимо сесть в постели, максимально вытянуть ногу со спазмом и потянуть ступню на себя.

Сделайте массаж голени. Хорошо помогает массаж с маслом лавра благородного.

Приложите что-то холодное к судорожно стянутой мышце или пройдитесь по холодной поверхности.

Уколите икроножную мышцу.

Выпейте таблетку ацетилсалициловой кислоты 500 мг для нормализации кровообращения, и таблетку мидокалма 50 мг для снятия локального мышечного спазма.

Встаньте на носочки и на пяточки, и так несколько раз.