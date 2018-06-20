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Ученые назвали главную опасность татуировок
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Ученые назвали главную опасность татуировок 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Как оказалось, после сеанса в тату-салоне некоторые люди могут подцепить практически неизлечимую болезнь. Речь идет о людях со слабым иммунитетом.
Согласно заявлениям ученых из Национальной службы здравоохранения Британии, проколы либо повреждения верхнего слоя кожи способны дать старт развитию тяжелых воспалительных процессов. Ученые доказали взаимосвязь посещения тату-салонов и заболеваний на примере 31-летней жительницы Шотландии. После нанесения татуировки девушка начала жаловаться на сильные боли в колене. Как только были изучены данные из медицинской карты жительницы Глазго, врачи проверили необходимые анализы и пришли к выводу, что все дело в ослабленной иммунной системе. Оказалось, что недавно девушка прошла процедуру по пересадке легких и долгое время принимала антибиотики, которые и пошатнули ее иммунную систему.
Ослабление иммунитета ввело в работу системы некоторые изменения. И после того, как по организму ударили антибиотики, частицы краски начали распространяться по соединительной ткани. Это и вызывало воспаления, приводящие в итоге к таким симптомам, как слабость в ногах или неприятные ощущения в мышцах. ​Лишь спустя три года девушка смогла восстановиться благодаря курсам физиотерапии и препаратам, которые нормализуют работу иммунной системы. Однако, несмотря на лечение, ученые уверены: это не решает главной проблемы.
Специалисты пришли к выводу, что пациентам, чей иммунитет был подавлен после тяжелых болезней, лучше временно воздержаться от идеи сделать татуировку. Не говоря уже о том, что в некоторых случаях попадание краски под кожу способно спровоцировать "закупорку" лимфатических узлов.
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