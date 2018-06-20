45-летний отец троих детей с пивным животиком за 12 недель превратился в бога фитнеса

45-летний Бен Джексон (Ben Jackson) из Уоррингтона, отец троих детей, взял себя в руки и поменял пироги и пиво на низкоуглеводную и богатую белками диету. Мужчина смог похудеть с 86,5 килограммов до 79 и снизить количество жира в теле с 20 до 9%. Результаты за 12 недель ошеломляют. Джексон показал, что и после 40 лет можно измениться, превратиться из типичного папаши с пивным животиком в бога фитнеса — нужно только захотеть.

Бен не только соблюдал строгую диету и тренировался 5 раз в неделю в зале, но и отказался от алкоголя, чтобы добиться результата.

Перед тем как приступить к тренировкам, Бен назвал себя «45-летним толстяком»: «Многие мужчины за 45 думают, что в среднем возрасте слишком поздно пытаться что-то изменить и начинать фитнес-приключение. Якобы они давно потеряли форму, да и здоровье уже не то, что в 20 лет».

На фото: слева — начало тренировок, справа — спустя 12 недель.

«Моей главной целью было похудеть и привести тело в форму».

Слева — 2-я неделя, справа — 3-я неделя.

Бен Джексон рассказал о переменах, которые произошли уже после начала тренировок: «Я стал как будто другим человеком».

Слева — 4-я неделя, справа — 5-я неделя.

«Стал более веселым и полным сил. Даже спать стал лучше, появился неограниченный запас терпения с детьми, проблемы на работе уже не казались концом света, как раньше, я стал счастливее».

Слева — 6-я неделя, справа — 7-я неделя.

По словам отца троих детей, ему безумно понравились физические тренировки в зале, потому что ему было очень весело с тренером, упражнения помогали прояснить голову и зарядиться энергией для следующего дня.

Слева — 8-я неделя, справа — 9-я неделя.

«Я надеюсь, что мои результаты вдохновят других мужчин среднего возраста побороть неуверенность и обрести надежду, что они еще способны изменить себя, и не только физически. Это три месяца вашей жизни, и это того стоит».

Слева — 10-я неделя, справа — 11-я неделя.

Бен в разгар рабочего дня.