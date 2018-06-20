5 советов по выбору хорошего гейнера

Гейнер — это пищевая добавка, основанная на белках и углеводах. Ее используют спортсмены для быстрого увеличения мышечной массы. Поскольку изготовителей спортивного питания много у людей появляется вопрос — как выбрать гейнер?

Первое на что нужно обращать внимание — это состав. На качество продукта совершенно не влияет размер порции. Этот показатель варьируется от 30 до 400 грамм. От количества порции не зависит количество белка. Поэтому сравнивая гейнеры нужно смотреть на процентное содержание веществ. Производители запутывают потребителей и указывают соотношение веществ на 1 порцию, что вводит покупателя в заблуждение.

Важные критерии при выборе

Начинающим спортсменам сложно выбирать из большого разнообразия товаров. Производители привлекают покупателей разными способами, и чтобы найти хороший продукт на рынке нужно постараться. Опытные билдеры выделяют 5 рекомендаций, которые и помогут при выборе продукции:

Белок.

Наличие сахара.

Тип белковых соединений.

Производитель.

Цена.

Белок содержится в каждом гейнере. Производители добавляют в продукт 30-40% белковых соединений. Если спортсмен излишне худощав, то имеет смысл взять товар с пропорцией 20-30%. Пищевые добавки с меньшим количество нутриента бессмысленно покупать.

Оптимальными считаются товары без содержания сахара.

Однако такие товары высоко ценятся и на рынке дорого стоят. В более бюджетных вариантах содержание сахара — 40%. Рекомендуется внимательно изучать этикетку, так как производители могут не указывать наличие глюкозы, но при этом показатель углеводов будет выше. Высокое количество сахара влияет на организм и провоцирует сильные побочные эффекты от добавки.

В гейнерах содержится не один протеин. Продукты с наличием большого количества белков растительного происхождения желательны в сочетании с протеином животной природы.

Основные производители спортивной добавки находятся в США и Европе. Говорить однозначно, что определенный бренд хуже, а другой лучше невозможно. В каждом есть плюсы и минусы. Однако, сейчас на рынке уверенно закрепились — PureProtein, Maxler, BioTech.

Блок похожие статьи

Цены, как и бренд, не выступает решающим показателем. Этот критерий не зря стоит последним, так как на него смотрят в последнюю очередь. В России добавки стоят от 500-600 рублей и выше, но их качество узнается только при употреблении. В среднем рекомендуется выбирать гейнеры по 1000-1500 рублей. Там будет нормальная пропорция белка и сахара.

Как пить гейнер?

Перед тем как употреблять пищевую добавку нужно посоветоваться с тренером. Эффективнее всего пить ее через 30-60 минут после занятия. После силовых упражнений важно восстановить в организме и мышцах утраченное количество протеина и калорий. Поэтому чем быстрее им дать необходимое, тем быстрее увеличится мышечная масса.

Для поддержания выносливости рекомендуется выпить добавки за полчаса до занятия. Благодаря этому у спортсмена появляется дополнительный запас энергии. Тренировки получаются продуктивнее и мощнее. К тому же создается благоприятный гормональный фон.

Прием гейнера перед сном и при перекусах рекомендуется в редких случаях. Самовольно такое употребление ведет к излишнему накоплению жира. Ночью лишний углевод плохо усваивается, поэтому превращается в жир, а не мышечную массу.

Для определения порции нужно выяснить сколько тратится энергии на тренировке. В зависимости от наличия сахара и типа белков можно употреблять половину порции или 2-3 в день. Желательно регулярно консультироваться с тренером и доктором.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Восточный фитнес — эффективный способ похудения

Тренинг для шеи: растяжка и укрепление