Худеем по системе 16: 8 — минус 3% веса за три месяца!

Забудьте о диете 5:2, время попробовать режим питания 16:8. Он подразумевает употребление любых желаемых продуктов в период с 10 утра и до 6 вечера с последующей голодовкой. Новое исследование показало, что режим питание 16:8 обеспечивает потерю лишнего веса веса всего после 12 недель. Этот режим позволяет есть всё, что человеку хочется, в течение 8 часов — с 10 утра и до 6 вечера. Оставшиеся 16 часов необходимо голодать. В результате данного режима человек теряет приблизительно 3% массы тела всего за три месяца. Данная диета отличается от популярного режима 5:2, который позволяет своим последователям употреблять любимые продукты 5 дней в неделю, а оставшиеся два довольствоваться только 25% суточного количества калорий, что составляет 500 для женщин и 600 калорий для мужчин. Новый режим 16:8 не требует подсчета калорий, он сокращает то временное окно, в течение которого мы можем употреблять пищу. Наблюдения показали, что это уменьшает общую суточную калорийность на 300. А данная цифра как раз и приводит к желанному похудению. Ученые из Университета Иллинойса подчеркивают, что существуют успешные методы борьбы с лишним весом, не включающие утомительный подсчет калорий или исключение определенных продуктов питания. Исследователи полагают, что режим 16:8 для многих людей будет поддерживать гораздо проще, чем классические диеты. МедикФорум в этой связи напоминает, что более трети всех взрослых жителей США уже являются жертвами ожирения. К сожалению, в России это показатель так же стремительно растет, хотя Америку в этом вопросе мы ещё не догнали. Необходимость носить на своём теле огромное количество лишнего веса намного увеличивает риск инфарктов, инсультов, проблем с почками и рака. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)