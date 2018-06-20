Ещё
Диета 16:8 лучше, чем 5:2
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»
«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»

Диета 16:8 лучше, чем 5:2 

Medaboutme.ru 55 минут назад
Фото: Medaboutme.ru
Ученые из Университета штата Иллинойс в Чикаго утверждают, что диета 16:8 более эффективна и проще для соблюдения, чем 5:2.
Популярная диета 5:2 подразумевает, что человек ест, как обычно, на протяжении 5 дней в неделю, но на 2 дня переходит на 25%-ный калораж, то есть, потребляет только четверть от привычного объема калорий. В норме для женщин это 500 ккал, а для мужчин — 600 ккал.
Диета 16:8 разрешает есть все, что угодно все 7 дней в неделю, но только с 10:00 и до 18:00 («не есть после шести»). Оставшиеся 16 часов можно пить только бескалорийную воду, черный чай или черный несладкий кофе.
Диетологи утверждают, что это позволяет снизить калорийность ежедневного рациона на 300 ккал, что приводит к стабильному и гарантированному похудению. Кроме того, такая диета проще для людей — им ведь не нужно ограничивать себя в выборе еды и подсчете калорий.
В ходе исследования ученые наблюдали за 23 людьми с ожирением, средний возраст которых составил 45 лет. На протяжении 12 недель участники эксперимента регистрировали свое питание в дневниках. Их успехи в похудении и показатели артериального давления по окончании наблюдений сравнивались с данными, полученными для диеты 5:2.
Оказалось, что потери веса были больше у людей, сидевших на диете 16:8. Уровень инсулина и холестерина у них в крови не изменился, а вот артериальное давление в среднем понизилось и стало ближе к норме.
Исследователи считают, что питание в режиме 16:8 может стать еще одним из инструментов по коррекции веса для людей, страдающих от ожирения.
Medaboutme.ru: последние новости
9 причин заняться плаванием сегодня Татуировки опасны при слабом иммунитете 12 ошибок при использовании солнцезащитного крема
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»3
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях
Седокова о любовном треугольнике с Верником6
Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться5
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж10
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Психология Звёзды
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение