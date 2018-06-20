Диета 16:8 лучше, чем 5:2

Ученые из Университета штата Иллинойс в Чикаго утверждают, что диета 16:8 более эффективна и проще для соблюдения, чем 5:2.

Популярная диета 5:2 подразумевает, что человек ест, как обычно, на протяжении 5 дней в неделю, но на 2 дня переходит на 25%-ный калораж, то есть, потребляет только четверть от привычного объема калорий. В норме для женщин это 500 ккал, а для мужчин — 600 ккал.

Диета 16:8 разрешает есть все, что угодно все 7 дней в неделю, но только с 10:00 и до 18:00 («не есть после шести»). Оставшиеся 16 часов можно пить только бескалорийную воду, черный чай или черный несладкий кофе.

Диетологи утверждают, что это позволяет снизить калорийность ежедневного рациона на 300 ккал, что приводит к стабильному и гарантированному похудению. Кроме того, такая диета проще для людей — им ведь не нужно ограничивать себя в выборе еды и подсчете калорий.

В ходе исследования ученые наблюдали за 23 людьми с ожирением, средний возраст которых составил 45 лет. На протяжении 12 недель участники эксперимента регистрировали свое питание в дневниках. Их успехи в похудении и показатели артериального давления по окончании наблюдений сравнивались с данными, полученными для диеты 5:2.

Оказалось, что потери веса были больше у людей, сидевших на диете 16:8. Уровень инсулина и холестерина у них в крови не изменился, а вот артериальное давление в среднем понизилось и стало ближе к норме.

Исследователи считают, что питание в режиме 16:8 может стать еще одним из инструментов по коррекции веса для людей, страдающих от ожирения.