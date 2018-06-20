Что ещё вы не знали о левшах

Левши всегда обращали на себя внимание. Ещё недавно их пытались переучивать, но сейчас от этого отказались. Леворуким людям живётся в нашем мире сложнее, ведь все механизмы созданы для тех, у кого ведущей является правая рука. Однако вряд ли кто-то из левшей откажется от своей уникальной особенности. Предлагаем несколько интересных фактов о тех, кто лучше владеет левой рукой.

1. В Средние века леворукость считалась пороком. Если женщина трогала скот левой рукой, её могли обвинить в колдовстве.

2. Леворукость многими воспринимается не просто как непохожесть на других, а как признак бунтарства и даже склонности к криминалу. Например, маньяки Бостонский душитель и Джек-потрошитель, а также Усама бен Ладен были левшами.

3. Есть исследования, показывающие, что леворукие живут на 9 лет меньше, чем праворукие.

4. Число левшей постоянно уменьшается. Так, в каменном веке половина людей была левшами, в бронзовом — четверть, а сейчас левшей всего 5 процентов.

5. Левшам проще переучиться на правшу, чем правшам — на левшу.

6. Среди людей с ведущей левой рукой больше мужчин.

7. Существует праздник Международный день левшей. Его отмечают 13 августа.