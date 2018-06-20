Как разогнать метаболизм

Чтобы успешно худеть, нужно тратить калорий больше, чем получать. А чтобы уговорить организм это делать, нужно «разогнать» свой метаболизм — простой рецепт, но как его применить на практике? Как ни странно, проще, чем кажется: достаточно каждый день понемногу ему помогать. И особенно приятно, что каждая из полезных «метаболических» привычек потребует не больше 5 минут в день.

Делайте зарядку

Сидячий образ жизни многие эксперты уже окрестили новым курением — вред для здоровья от него уж точно никак не меньше. Страдает от сидячей работы и метаболизм: привычка проводить без движения по нескольку часов кряду замедлит ваш обмен веществ так же качественно, как привычка к фаст-фуду или алкоголю Возьмите за правило каждые 45 минут делать перерывы, вставать из-за стола и делать небольшую разминку: приседания, наклоны, потягивания — все сгодится. И обязательно прогуливайтесь — хотя бы в соседнюю комнату и обратно. Организм скажет вам спасибо.

Интенсивно тренируйтесь

Чтобы обмен веществ ускорился, надо заниматься спортом — это аксиома. А для того, чтобы «проснулся» замерший метаболизм, нагрузки должны быть высокоинтенсивные — и короткие. Например, упражнения со скакалкой, когда за минуту или две надо прыгать на переделе возможной скорости. Занимайтесь каждое утро — и сами заметите разницу, уже через пару недель. Добавьте немного белка в каждое блюдо

Дробное питание через равные промежутки времени — отличный способ сбросить вес, наладить пищеварение и обмен веществ. А чтобы система работала еще быстрее, добавьте к каждой из своих трапез немного белка: яйца на завтрак, куриное мясо на обед, творог на ужин и орехи на полдникДиетологи обещают, что этот метод позволяет разогнать ваш обмен веществ минимум на 10%. Не пренебрегайте!

Пейте улунг и зеленый чай

Но только в первой половине дня: в этих напитках содержится очень много кофеина и чашечка, выпитая вечером, может помешать вам как следует отдохнуть ночью. А вот выпитый утром или в обед, чай может ускорить обмен веществ на 5-7%, благодаря содержащимся в нем веществам, которые помогают сжигать жир интенсивнее.

Не забудьте про чашечку кофе!

А точнее, две-три: именно такое количество напитка диетологи считают оптимальным для тех, кто хочет похудеть без вреда для здоровья. Кофеин, содержащийся в кофе, помогает сжигать жир быстрее. Кроме того, кофе — неплохой диуретик и помогает выводить из организма лишнюю жидкость, борясь с образованием отеков.

Завтракайте вовремя

Просто перенесите ваш завтрак на правильное время — и через несколько дней ваш обмен веществ ускорится на 15%! Правильное — это не позднее, чем через полчаса после пробуждения. Именно в этот промежуток наш организм настраивается на первый прием пищиЕсли же мы остаемся голодными, организм может решить, что наступили кризисные времена, энергию надо экономить, а не тратить — и скорость метаболизма замедляется. Не надо так.