Названы дыхательные упражнения для построения кубиков пресса

Миллионы женщин в разных странах мира мечтают иметь фигуру, которая позволит им щеголять в откровенном бикини на пляже. Оказывается, для обретения заветных кубиков пресса недостаточно просто посещать спортзал, и надо правильно дышать. Эксперт в области фитнеса из Брисбена Карли Эндрюс поделилась своими секретами, среди которых особая практика дыхания, которая помогла ей обрести кубики пресса. Конечно, эта практика не отменяет характерных упражнений, но делает их гораздо более эффективными. Дыхательные упражнения позволяют полностью сосредоточиться на тренировках для укрепления мышц пресса, Так что их результаты становятся заметными гораздо быстрее. Причём в выполнении данных процедур нет ничего сложного.

«Я помню, что делала по 100 скручиваний в день, пытаясь создать эстетически приятную на вид фигуру и плоский живот, но не достигала желаемого, — рассказывает Карли. — А теперь я поняла, что сосредоточенность на малых мышцах позволяет добиться существенных различий в балансе, стабильности и получить максимум от упражнений на группы мышц кора. Вовлечение этих глубоких мышц кора является абсолютно необходимым для всех движений в жизни. Без их использования мы являемся менее стабильными и более уязвимыми перед травмами. Мой секрет успеха — это дыхательная техника, которую я ежедневно использую. Вы можете применять ее прямо в домашних условиях.

Для начала сделайте глубокий вдох и расслабьте живот. Затем сделайте выдох и втяните живот, чтобы одновременно напрячь внутренние тазовые мышцы. Напряжение должно быть таким, как будто вы пытаетесь сдержать позывы сходить в туалет. С интервалом в одну минуту сделайте три минутных упражнения перед началом основных физических тренировок. Для большей эффективности в это время смотрите на себя в зеркало для того, чтобы сохранять неподвижность и наблюдать за работой живота». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)