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Восточный фитнес — эффективный способ похудения
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Восточный фитнес — эффективный способ похудения 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Советы: как похудеть без вреда для здоровья
Как часто, ты хотела сбросить лишний вес за короткое время? Наверняка, для этого ты мало ела и давала организму большие физические нагрузки. Действительно таким способом можно скинуть существенную массу за совсем короткий промежуток времени. А как же здоровье? Ты о нем подумала? Чрезмерные спортивные нагрузки наряду с нарушенным рационом питания вызывают сбой метаболизма. В результате страдают органы пищеварения, перегружается нервная система и, как следствие, возникают разнообразные заболевания.
Эффективное и здоровое похудение строится на 3 главных принципах:
Регулярный фитнес.
Здоровое и сбалансированное питание.
Питьевой режим.
Здоровое питание означает, что тебе нужно отказаться от вредных продуктов и расширить рацион за счет полезной еды. Соблюдая следующие правила, ты сумеешь построить правильный рацион:
Откажись от сладкой газированной воды.
Напрочь исключи выпечку, сладкое и соки.
Сократи объем потребляемого белого риса и картошки.
Употребляй исключительно полезные жиры.
Максимально наполни рацион овощами, фруктами, зерновыми и кисломолочными продуктами.
Корректировка рациона — это только полдела! Также обрати внимание и на режим питания. Чтобы ускорить обменные процессы организма, употребляй пищу 4-6 раз в сутки маленькими порциями с перерывом не менее 4-х часов. Соблюдение этих правил поможет похудеть и наладить работу всех органов. А в сочетании с физическими упражнениями твои мышцы будут подтянутыми и красивыми!
Тренировки по уменьшению веса совсем необязательно проводить в спортзале. Можно заниматься и в домашних условиях.
Это существенно сэкономит семейный бюджет, так как ничего не нужно покупать для занятий и платить за тренажеры. Следующие рекомендации помогут сделать твои тренировки эффективными:
Занимайся за 2 часа до принятия пищи или за 2 часа после этого (причем до начала тренировки можно позволить себе немного больше углеводов, чем обычно).
Подбери удобную одежду и обувь, которая не будет сковывать движения.
Перед началом тренировки сделай маленькую разминку.
Тренируйся регулярно (не менее 2-3 раз в неделю).
Японская гимнастика
Японская гимнастика состоит из простых упражнений, на выполнение которых достаточно 10 минут в день. Если правильно питаться и выполнять такую гимнастику, можно уменьшить массу тела, улучшить кровоток и работу кишечника. Начинается она с ходьбы на месте с высоко поднятыми коленями. При этом также можно поочередно поднимать руки до горизонтального положения. Дальше сделай по 30 раз простые упражнения: круговые вращения руками и ногами, наклоны в разные стороны, выпады, приседания, отведение ног и скручивание на пресс. Продолжай гимнастику 10 минут с перерывом после каждого круга на 30 секунд.
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Тренировки по китайской методике
Китайцам известен секрет эффективного похудения, который заключается в простых упражнениях и правильном дыхании без перегрузки организма. Например, вот такое упражнение:
Подними руки вертикально вверх.
На вдохе потянись корпусом вслед за руками.
На выдохе полностью расслабься.
Наклонись вниз, опустив руки и коснувшись пола.
Специальная литература и видео в Интернете помогут овладеть упражнениями по китайской методике. В результате ты получишь подтянутое тело и здоровый организм!
Гимнастика Цигун
Гимнастика Цигун — это оздоровительный комплекс упражнений, который способствует эффективному снижению килограммов, устраняет боли в пояснице и нормализует работу внутренних органов. Смысл методики в том, что все группы мышц последовательно нагружаются снизу вверх, а затем в обратном порядке.
Интенсивность каждого упражнения должна быть одинакова. Это важно для достижения энергетического баланса по всему телу. В процессе занятий дыши ровно и глубоко, это стимулирует кровоток и равномерно распределяет нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Занимайся гимнастикой ежедневно (но не меньше 3 раз в неделю). Важно тренироваться в одно и то же время и не пропускать занятия!
Домашний фитнес
Фитнес дома — удобный способ похудения, экономии времени и денег! Во время занятий включай любимые треки. Это даст дополнительную мотивацию к занятиям.
Для проведения домашних тренингов понадобится кое-какой инвентарь: гимнастический коврик, а также несколько пар гантелей, утяжелители, гимнастическая лента, турник.
Неважно на какой части тела жира больше, работать нужно над всеми группами мышц.
Начни тренировку с разминки и упражнений с весом своего тела. По мере увеличения силы и выносливости усложняй нагрузку, а именно, увеличивай число сетов, повторений и поднимаемую тяжесть.
На первом месте должны быть аэробные упражнения (например, ходьба на месте, прыжки) и базовые (приседания, подтягивания, отжимания от пола, тяга). После этого можно приступать к упражнениям для проработки проблемных зон.
Восточный фитнес поможет сохранить фигуру стройной, а организм здоровым!
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