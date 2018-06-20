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6 причин ежедневно подниматься по лестнице
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6 причин ежедневно подниматься по лестнице 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Эксперты часто советуют людям в качестве подходящих тренировок подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом. И вот 6 причин, почему мы должны это делать регулярно. Занятия на беговой дорожке или с эллипсоидным тренажером в ежедневном режиме кажутся слишком скучными. Их вполне можно заменить регулярным подъемом по лестнице, который придет на смену пользованию лифтами. Этот подъем необходимо выполнять правильно, и тогда он принесет немалую пользу для здоровья. Во-первых, не горбитесь, когда поднимаетесь по лестнице, и пропускайте одну ступеньку, если вам позволяют силы. Со временем можно будет брать с собой дополнительный вес для того, чтобы сделать тренировки более эффективными. Естественно, что при подъеме по лестнице лучше не касаться перил, которые хотя и облегчают эти тренировки, но делают их менее эффективными. А чем вообще полезны данные нагрузки? Во-первых, они укрепляют мышцы ног и ягодиц более эффективно, чем многие другие упражнения. Во-вторых, регулярные подъемы по лестнице уменьшают уровень боли в нижней части спины, как показывают многочисленные исследования. Впрочем, от этих подъёмов следует отказаться, если вы страдаете от болей в коленях. В-третьих, подъем по лестнице помогает похудеть, если сочетать эти кардионагрузки с силовыми тренировками. В организме ускоряется процесс сжигания лишнего жира, а мускулатура, напротив, растет. В-четвертых, подъем по лестнице — это серьезное испытание. Нагрузки, с которыми мы справляемся легко, не приносят большого морального удовлетворения. В-пятых, это лучшее упражнение для укрепления мышц кора. Наконец, в-шестых, регулярные подъемы по лестнице укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что они повышают ритм сердцебиения, что укрепляет сердце. В дальнейшем нам становится проще выполнять и другие кардионагрузки вроде бега или прыжков со скакалкой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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